Мигрант-мажор на Лексусе дал взятку за оформление ДТП на любовницу под Новосибирском

Громкая история с ДТП в Тогучинском районе, где пострадали двое подростков, набирает обороты. В ходе разбирательства следователи установили, что в деле мигранта-мажора, сбившего на Лексусе двоих детей, замешан сотрудник ГАИ.

Как сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию, во время оформлении аварии Эльгюн Амиров предложил взятку в 200 тысяч рублей гаишнику, чтобы тот оформил ДТП на его любовницу.

— Деньги он перечислил на карту полицейскому сразу после ДТП. За гонорар сотрудник ГАИ указал в протоколе, что за рулем была подруга Амирова. Сейчас служба собственной безопасности МВД проводит проверку сотрудников ГАИ, оформлявших эту аварию,— рассказал собеседник.

Напомним, ДТП в Тогучинском районе произошло 21 июля. 37-летний Эльгюн Амиров, которого местные жители хорошо знают, как Эдика, сбил на своем Лексусе двух подростков на мопеде. В результате аварии один из мальчиков получили многочисленные травмы и был эвакуирован на вертолете санавиации в Новосибирск. Он уже перенес несколько операций. У второго ребенка травмирована нога, порваны связки и сухожилия, множественные ушибы и сотрясение.

При оформлении дорожного происшествия за рулем вдруг оказалась близкая подруга владельца джипа, Альбина. Инспекторы ДПС не стали разбираться в ситуации и оформили аварию на женщину. После публикации на нашем сайте инцидентом заинтересовался Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил происшествие на личный контроль.

В отношении Амирова было возбуждено уголовное дело. Следователь СК выступил в суде с ходатайством об избрании меры пресечения виновнику аварии в виде заключения под стражу, однако, суд отпустил обвиняемого.

Стоит отметить, что почти сразу после аварии с подростками, фигурант получил гражданство РФ. Все его предыдущие «залеты» и судимость не стали поводом для отказа в гражданстве. Местные жители осознают, что в небольшом городке царит полное беззаконие.

Спустя 5 дней после того, как суд отпустил мигранта, рука правосудия все же достигла своей цели — Эдика вновь задержали, но уже по другому делу.

На этот раз новоиспеченный гражданин России, получивший заветный паспорт в июле 2024 года, оказался в изоляторе по подозрению в хулиганстве. Он со своими друзьями устроил разборки в местном кафе «Жасмин» еще в июне. В результате потасовки пострадало трое мужчин, которые обратились в полицию. Амиров и его приятели применили все свои коррупционные связи с местными правоохранителями, чтобы избежать наказания. Обнаглевшие иностранные специалисты даже не постеснялись угрожать потерпевшим и их семьям, заявляя, что прокурор однозначно вынесет отказной материал. В итоге так и случилось. Благодаря огласке, которую событию предали общественники, материалы проверки были возобновлены, а следом возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

На прошлой неделе прокурор изъял материалы у СК и передал для дальнейшего расследования в полицию. С такой «рокировкой» не согласился СК. Глава Центрального аппарата России Александр Бастрыкин потребовал вернуть дело по ДТП обратно в ведомство.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

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