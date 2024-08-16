Прокуратура выявила нарушения на нескольких железнодорожных вокзалах в Новосибирске

В Новосибирской области транспортный прокурор обязал оборудовать навесами железнодорожные пассажирские платформы.
Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров на железнодорожных станциях Новосибирск-Главный и Бердск. Были выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей.
Установлено, что на станции Новосибирск-Главный только 5 из 9 посадочных платформ оборудованы навесами. Островная пассажирская платформа станции Бердск не соответствует нормам по высоте, что делает её недоступной для всех категорий граждан.
В связи с этим в суд было направлено исковое заявление о необходимости оборудовать платформы навесами и привести в нормативное состояние платформу на станции Бердск.
Суд удовлетворил требования прокурора, а исполнение судебного акта взято на контроль.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила отставание от графика ремонта школы под Новосибирском.
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