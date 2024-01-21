Женщина сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске

Женщина на «Тойоте» сбила 12-летнюю школьницу на улице Междуреченская в Новосибирске.

— Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщает Госавтоинспекция.

48-летняя автоледи ехала по улице 2-ая Шоссейная и у на улице Междуреченская дома №3 наехала на девочку.

Девочку доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства уточняются.

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