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Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить по делу о захвате заложников в Новосибирске

  • 11/09/2024, 16:20
Автор: Ольга Кирсанова
Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить о захвате заложников в Новосибирске
Сибиряк держал под ружьем сожительницу и троих ее детей и требовал три миллиона.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту захвата заложников жителем Новосибирска.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Жуковского в ночь на понедельник, 10 сентября.

По данным следствия, находясь в состоянии опьянения, 37-летний мужчина захватил и удерживал свою сожительницу и ее троих несовершеннолетних детей в квартире, требуя от властей выкуп в три миллиона рублей.

Пока полицейские отвлекали разбушевавшегося сибиряка, две группы спецназа штурмовали помещение. Зашли через дверь и балкон пятого этажа.

Дебошира скрутили и доставили в отдел полиции.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц». В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска несколько дней угрожал расправой жене, теще и своим  детям. По словам соседей, угрозы мужчина подкрепляет жонглированием ножа перед лицами членов семьи. Соседи вызвали полицейских, но дебошира отпустили уже через два часа.

Источник фото: официальный сайт СК России, видео предоставлено пресс-службой Росгвардии.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : уголовное дело захват заложников Александр Бастрыкин


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