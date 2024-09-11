Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить по делу о захвате заложников в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту захвата заложников жителем Новосибирска.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Жуковского в ночь на понедельник, 10 сентября.

По данным следствия, находясь в состоянии опьянения, 37-летний мужчина захватил и удерживал свою сожительницу и ее троих несовершеннолетних детей в квартире, требуя от властей выкуп в три миллиона рублей.

Пока полицейские отвлекали разбушевавшегося сибиряка, две группы спецназа штурмовали помещение. Зашли через дверь и балкон пятого этажа.

Дебошира скрутили и доставили в отдел полиции.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц». В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска несколько дней угрожал расправой жене, теще и своим детям. По словам соседей, угрозы мужчина подкрепляет жонглированием ножа перед лицами членов семьи. Соседи вызвали полицейских, но дебошира отпустили уже через два часа.