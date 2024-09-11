Компания заплатит работнику компенсацию за потерю кисти на производстве в Новосибирске

В Новосибирске суд присудил работнику цеха Константину К. компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей из-за потери кисти на производстве.

По информации пресс-службы управления судебного департамента Новосибирской области, инцидент произошёл из-за того, что рука рабочего попала во вращающийся шнек мясорубки, в результате чего он лишился кисти.

Как выяснилось в ходе суда, работодатель грубо нарушил правила техники безопасности. В результате пострадавший лишился работоспособности на 60%.

Истец требовал взыскать с ответчика 3 миллиона рублей. Суд удовлетворил требования частично и присудил 1,5 миллиона рублей. Позднее сумма была снижена до 800 тысяч рублей, поскольку в акте Константин был указан среди лиц, по вине которых произошёл несчастный случай.

6 сентября 2024 года истец подал кассационную жалобу.

Ранее редакция сообщала о том, что заплатить 700 тысяч рублей за откусанный кончик носа обязал суд жителя Новосибирска.