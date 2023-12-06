Россию могут покинуть «Ашан», Metro Cash&Carry и Globus

Россию могут покинуть крупные иностранные продуктовые торговые сети, такие как французские «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. пишет газета «Известия», ссылаясь на сведения Минпромторга.

В целом речь идет о 483 торговых объекта в 49 регионах страны. Кроме того, у данных компаний есть собственные распределительные центры и производство товаров. При этом каждая торговая сеть сотрудничает с более 2 тыс. поставщиками товаров и сырья, а также предоставляет рабочие места свыше 50 тысячам сотрудникам различных специальностей.

В настоящее время, согласно российскому законодательству, ретейлерам запрещен бесконтрольный рост в субъектах: компании не имеют права осуществлять сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении.

Однако выше указанный запрет был снят этим летом после того, как страну покинула финская Prisma. Благодаря этому сотрудники смогли сохранить свои рабочие места, а клиенты — доступность продуктов.

Отмечается, что Минпромторг хочет продлить действие меры и на следующий год, чтобы отечественные торговые компании могли беспрепятственно покупать активы иностранных ретейлеров.

Ранее редакция сообщала, что у брендов Zewa и Libresse новый владелец.