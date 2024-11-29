Главу новосибирского Госстройнадзора обвиняют в коррупции

Железнодорожный районный суд города Новосибирска рассмотрел дело начальника инспекции регионального Госстройнадзора Алексея Нечунаева, которого обвиняют в получении взятки.

По версии следствия начальник инспекции при посредничестве третьих лиц получил взятку от заместителя генерального директора юридического лица в размере 250 тысяч рублей. Помимо денег, Нечунаеву передали коньяк марки Camus, стоимость которого, как указали следователи, составляет 23 тысячи рублей. Цель взятки — быстрое оформление и выдача юрлицу заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства, коттеджного поселка, требованиям технических регламентов и проектной документации.

Следствие настаивало на домашнем аресте Нечунаева. Однако суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, под запрет попадает любое общение с участниками уголовного судопроизводства, за исключением защитников – адвокатов и следователей по уголовному делу. С момента вступления постановления суда в законную силу двери инспекции Госстройнадзора по Новосибирской области для госслужащего тоже будут закрыты.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что утверждено обвинительное заключение по делу экс-главы УЭБиПК Новосибирска. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 69 миллионов рублей.