Задержана глава Сузунского района

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову и ее супруга. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает РБК.Новосибирск.

— Задержание, вероятно, связано с фиктивным трудоустройством мужа главы района в муниципальные предприятия Сузунского района, — сообщает издание.

Лилия Некрасова была избрана главой Сузунского района в ноябре 2017 года. До этого работала заместителем главы района.

— Задержание Лилии Некрасовой снова поднимает вопрос, жгущий новосибирские элиты в последние годы: в чем источник силы Андрея Шимкива? — пишет, в частности, один из телеграм-каналов. — В каком сундуке, утке, зайце, яйце спрятана та игла, которая позволяла спикеру Законодательного Собрания бросать вызов и губернатору, и федеральному бизнесу? Если ответа сторонники Шимкива не получат, их ряды сильно поредеют. Подписываться на противовес с вертикалью власти и без того непросто, а без поддержки и гарантий вообще выглядит политическим самоубийством.

По неофициальной информации, все эти дела могут быть следствием перманентного конфликта законодательной и исполнительной ветвей региональной власти в части реализации в регионе масштабных инвестпроектов.

Андрей Шимкив избирался в региональный парламент по 13-му округу, который включает в себя Сузунский, Искитимский и Черепановский районы.

Напомним, что фиктивное трудоустройство стало поводом для возбуждения уголовных дел в отношении депутата Заксобрания — директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева («Единая Россия»). По версии следствия, подозреваемый фиктивно устроил помощника и распоряжался его зарплатой по собственному усмотрению. Недавно также был задержан депутат, экс-сенатор Владимир Лаптев («Единая Россия»), который, по версии следствия, помог получить должность заместителя председателя комиссии по экологии на постоянной основе другому депутату, но якобы забрал в личное пользование его карту, на которую приходила депутатская зарплата.

Всего с начала работы текущего созыва пятеро депутатов-единороссов удостоились внимания правоохранительных органов. Двое из них — экс-председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, директор АО «Коченевская птицефабрика» Александр Морозов и экс-зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев — досрочно прекратили депутатские полномочия. Наконец, пятый из депутатов — зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, гендиректор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко — проходит подозреваемым по делу о мошенничестве.

Ранее редакция сообщала, как якобы фиктивное трудоустройство оставило без работы реальных сотрудников молодежного центра в Новосибирске.