Главврач скорой опроверг заявление о нарушениях в работе кадровой службы в Новосибирске

Александр Балабушевич, главврач станции скорой медицинской помощи опроверг заявление СМИ о «мертвых душах» в списках бригад. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

— Кадровая ситуация на станции скорой медицинской помощи, в том числе порядок формирования выездных медицинских бригад и их состав, находится на постоянном контроле руководителя учреждения, — отметил Балабушевич.

По словам руководителя, на станциях регулярно проводятся различные проверки и они никаких нарушений не выявляли.

Также он попросил СМИ руководствоваться официальной информацией.

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что порядка 20 врачей якобы числятся при ССМП, но на деле там не работают. Установить подлинность таких заявлений не представляется возможным в связи с удалением табельных номеров сотрудников.

Напомним, что 16 сентября в Новосибирске у станции скорой медицинской помощи на Семьи Шамшиных, 42 состоялась акция в поддержку сотрудников скорой помощи. Пикетчики потребовали предотвратить развал службы. Пикет согласовала мэрия города.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи скорой помощи Новосибирской области в среднем получают 100 000 рублей.