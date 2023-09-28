Заслуженный врач России рассказала о причинах заболеваний сердца и дала рекомендации по их профилактике

Главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2», д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России Любовь Шпагина рассказала редакции Infopro54 о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, о современных методах профилактики и лечения болезней сердца.

— Любовь Анатольевна, сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности в России и мире. Какие сердечно-сосудистые заболевания встречаются чаще всего?

— Действительно, заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди других заболеваний внутренних органов и являются одной из главных причин смертности. Чаще всего из сердечно-сосудистых заболеваний встречаются ишемическая болезнь сердца с осложнениями в виде инфаркта, стенокардии, артериальной гипертензией и другими.

В России каждый второй человек страдает артериальной гипертензией, а каждый четвертый — ишемической болезнью сердца. Практически половина из категории не знает о наличии у них заболевания и не обращается за медицинской помощью.

— Какова ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе? Растет ли смертность?

— В Новосибирской области по итогам 2022 года лидерами по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, по данным областного Минздрава, стали такие районы, как Кыштовский (1026 случаев на 100 тысяч населения), Здвинский (999), Убинский (940). Сам Новосибирск по данному показателю занял шестую строчку с конца рейтинга (640). Наиболее благоприятная обстановка — в Кольцово, Новосибирском, Северном районах (по 534,5) и городе Обь (604,5).

Несмотря на то, что по итогам 2020-2022 годов данный показатель имеет стойкую тенденцию к снижению, по сравнению с 2019 годом он выше на 5,8%. Причин тому несколько. Это и два года пандемии, непростая ситуация с диспансеризацией, неблагоприятный образ жизни.

Болезни цивилизации

— Какие существуют провоцирующие факторы и причины развития сердечно-сосудистых заболеваний? Какие из них наиболее значимые?

— Большинство болезней сердца и сосудов справедливо относятся врачами к болезням цивилизации. Они находят питательную почву в виде образа жизни современного человека с его нерациональным питанием, недостаточной физической активностью, острыми и хроническими стрессами. Большой проблемой является недооценка населением, каждым гражданином тех факторов риска, которые приводят к ускорению старения сосудов и развитию фатальных острых состояний. Поэтому врачи не устают напоминать об огромной роли своевременной профилактики болезней сердца, особенно у пациентов из групп риска, склонных к таким болезням.

В целом сердечно-сосудистые заболевания обусловлены:

наследственностью (генетические факторы);

нездоровым образом жизни (курение, гиподинамия);

неправильным питанием (жирная пища, избыток соли);

ожирением;

нарушениями липидного обмена;

эндокринными патологиями;

болезнями других внутренних органов;

производственными факторами.

Необходимо отметить, что есть факторы риска, на которые повлиять невозможно. Это так называемые немодифицируемые факторы риска. К ним относятся возраст (мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет), мужской пол (у мужчин сердечно-сосудистые заболевания начинаются раньше, чем у женщин, как правило, в возрасте 40-50 лет) и генетическая предрасположенность (наличие у матери или отца инфаркта миокарда, инсульта в возрасте до 55 и 60 лет, наличие семейного анамнеза по гипертонии, сахарному диабету).

Но чаще всего сердечно-сосудистые заболевания вызываются потенциально обратимыми факторами риска, модифицируемыми, то есть теми, на развитие которых мы с вами можем повлиять. К ним относятся гиподинамия, отсутствие физических нагрузок, неправильное питание (жирная пища, избыток соли, углеводов, несбалансированный рацион), стрессы. Ну и, конечно же, вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем). Курение оказывает одно из самых негативных влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы.

Я могу вам привести небольшую статистику по нашему региональному сосудистому центру. Мы за последний год провели более 1,5 тысячи стентирований (современный метод восстановления сосудов). И когда начали анализировать факторы риска у наших пациентов, выяснилось, что 85% из них имеют фактор курения. А у пациентов с многососудистыми поражениями он присутствует в 98% случаев. И зачастую это еще молодые люди в возрасте 50-55 лет.

«Золотой стандарт» для пациентов

— Что можно порекомендовать людям, которые не могут исключить вредное воздействие этих факторов?

— Если нельзя полностью исключить вредный фактор, можно начать с его ограничения, например для того, чтобы свести употребление соли к уровню меньше 5 г/сут., для начала нужно убрать солонку со стола, не покупать фастфуд, стараться готовить дома.

Общие принципы рационального питания: следует избегать жирной, жареной пищи, постепенно вводить в рацион больше овощей и фруктов, рыбы, орехов, уменьшить употребление жирного мяса. Необходимо выпивать достаточное количество жидкости — до 1,5-2 литров в сутки. При этом крепкий чай нужно избегать, предпочитая минеральную воду без газа, травяной чай, компот, морс (без добавления сахара).

Для достижения ограничения употребления алкоголя возможно начать с соблюдения безалкогольных дней в течение недели и избегания запоев.

Для увеличения физической активности можно начать с обыкновенной ходьбы, постепенно увеличивая ее продолжительность.

Прекращение употребления табачной продукции в любом виде является оптимальным подходом к снижению риска заболеваний, связанных с табакокурением. Отказ от курения — «золотой стандарт» для всех пациентов, но не все способны его выполнить. Снижение вреда — это стратегия, используемая в медицине и социальной сфере, заключающаяся в том, что если мы не можем полностью убрать вредный фактор, то можем снизить его воздействие максимально, насколько это возможно.

Сегодня уже не редкость специальные кабинеты по отказу от курения в поликлиниках. Только у нас в Новосибирской области действуют около 40 таких кабинетов. Специалисты выясняют тип курительного поведения, уровень зависимости и психологические причины, мешающие бросить курить самостоятельно. Затем с учетом всех данных индивидуально подбирают наиболее подходящий метод избавления от зависимости.

Если человек на данный момент не может отказаться от курения, то возможно рекомендовать использовать менее вредные альтернативные продукты с доказанным воздействием, такие как электронные системы нагревания табака. Хотя альтернативные продукты без сжигания табака также содержат химические добавки и не являются безопасными, они позволяют снизить связанный с курением риск за счет уменьшения воздействия вредных и потенциально вредных компонентов.

— Что, на ваш взгляд, необходимо изменить в политике государства, чтобы концепция снижения вреда вошла в клиническую практику?

— Современный научный подход предполагает сотрудничество врача и пациента. Для этого необходимо развивать коммуникативные навыки у врача, расширять существующий инструментарий и упростить возможность для пациентов получать информацию.

Клинические рекомендации, которыми руководствуются врачи, должны регулярно пересматриваться и включать в себя новые данные для более эффективной помощи пациентам, необходимо, в частности, дополнить существующие профильные клинические рекомендации разделами модификации факторов риска, в том числе по лечению зависимости от никотина и помощи тем пациентам, кто не мотивирован на отказ от курения.

Со стороны государства будет крайне важным внедрение комплексного риск-ориентированного подхода в регулировании, например рынка продуктов, сокращающих вредное воздействие на здоровье человека и являющихся своего рода альтернативой тем продуктам, чрезмерное или нерациональное потребление которых несет риски для здоровья пациента.

Если уходить в плоскость конкретных решений, важным инструментом регулирования может стать модернизация системы налогообложения в сторону риск-ориентированного подхода. Логика здесь проста — чем меньше степень риска, тем меньше налоговая нагрузка. Такой подход создаст условия и будет стимулировать бизнес инвестировать в разработку, исследования и вывод на рынок менее вредной продукции

То есть со стороны государства необходимы шаги по созданию условий, в которых регулирование продукции будет пропорционально наносимому вреду и будет возможность информировать население о существовании менее вредных альтернатив.

«Красные флажки» проблем с сердцем

— На какие симптомы нужно обратить внимание? Когда пора идти на прием?

— На самом деле симптомов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы много. Основным признаком проблем с кардиосистемой является боль в области сердца. Она может отдавать в руку, шею, лопатку и быть симптомом стенокардии, инфаркта, ишемии. Часто встречающийся симптом — одышка — является признаком сердечной недостаточности. Учащенное сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца — симптомы аритмии. Тяжелая сердечная недостаточность проявляет себя отеками конечностей.

Также стоит обратить внимание на снижение трудоспособности, вялость, головокружения, головные боли, «мушки» перед глазами. Перечисленные симптомы не являются исчерпывающими, но являются поводом для посещения терапевта и кардиолога.

— Что изменилось за последние годы в вопросе лечения сердечно-сосудистых заболеваний? Какие новые технологии и разработки применяются? Можно ли сказать, что инновации активно применяются в кардиологии?

— Лечение сердечно-сосудистых заболеваний — это индивидуальная программа для каждого. Она зависит от уровня артериального давления, наличия нарушений ритма, уровня липидов низкой плотности и выявленных рисков.

В Новосибирске сегодня скорректирована маршрутизация больных с острым коронарным синдромом в региональные сосудистые центры, в том числе на базе городской клинической больницы №2. Созданы центры лечения хронической сердечной недостаточности в Новосибирске и районах области. Увеличивается охват тромболитической терапией пациентов с инфарктами, в том числе на догоспитальном этапе.

Сегодня уже никого не удивишь методами коронарографии, которая позволяет реально оценить состояние сосудов, питающих сердце. Стентирование коронарных артерий сегодня — также один из самых передовых и малотравматичных способов лечения: в суженную часть артерии вводится специальная установка — стент, раздвигающий и поддерживающий в расправленном состоянии стенки артерий.

Сердце требует внимания

— Можно ли сказать, что болезни сердца молодеют? С чем это связано?

— Да, действительно, статистика свидетельствует о том, что инфаркт и инсульт, которые раньше считались болезнями пожилого возраста, сегодня значительно помолодели. У нас в региональном сосудистом центре большинство пациентов трудоспособного возраста. Этому способствуют стрессы, которых современному человеку избежать не удается, и все те факторы, о которых мы уже говорили. Фактически привычку к здоровому образу жизни нужно формировать с детского возраста.

Кроме того, одной из причин инфарктов, инсультов и высокой смертности от них являются своевременно не выявленные сердечно-сосудистые нарушения. Именно поэтому важнейшим средством профилактики инфарктов и инсультов являются регулярные профилактические обследования.

— Как часто и какие осмотры нужно проходить здоровому человеку?

— Абсолютно и безусловно здоровые люди встречаются редко, скорее, речь идет о тех, у кого на данный момент времени нет никаких симптомов заболеваний. Держать ситуацию под контролем помогают периодические диспансерные осмотры, которые необходимо проходить каждому человеку хотя бы один раз в год.

Например, нужно контролировать уровень артериального давления, всем людям старше 30 лет проводить контроль уровня холестерина в крови, контроль уровня сахара в крови также проводится ежегодно, начиная с 40 лет. По результатам осмотра и проведенных анализов, а также выявленных рисков человек относится в ту или иную группу здоровья и ему назначается соответствующая периодичность осмотров.

На самом деле состояние здоровья нужно контролировать непрерывно, в том числе и с использованием индивидуальных средств мониторинга, информационных продуктов измерения в реальном времени основных показателей.

ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ