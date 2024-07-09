Около 3 тысяч иностранных граждан получили отказ на въезд в Новосибирскую область

На миграционный учет в Новосибирске поставлены около 100 тысяч иностранных граждан. 60% из них пребывают в регионе для работы, 40% — для проживания или обучения, в том числе ежегодно в область приезжают около 6 тысяч иностранных студентов, растет поток туристов. Около 10 тысяч человек находятся по разрешению на временное проживание или виду на жительство. Такую статистику привела заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. Основной поток иностранных граждан прибывает в Новосибирск из Узбекистана и Таджикистана, далее идут Казахстан и Киргизия. Эти векторы внешней миграции сохраняются уже около 10 лет.

— В последнее время нарушений, связанных с оформлением мигрантами трудовой деятельности, мы выявляем меньше. При этом количество нарушений режима пребывания мигрантов растет уже второй год: по сравнению с 2023 годом рост в 3 раза, — констатировала Людмила Фоменко.

Она напомнила, что если иностранный гражданин в течение 90 дней с момента приезда на территорию России не оформил разрешительные документы, то он переходит на нелегальное положение. В этом году в регионе принято решение о выдворении около 1,5 тысячи иностранцев. Им закрывают въезд на территорию страны на срок от 3 до 10 лет. Кроме того, за 6 месяцев 2024 года управление по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области приняло около 3 тысяч решений о запрете въезда на территорию региона иностранных граждан — в 3 раза больше, чем годом ранее. В том числе речь идет о лицах, освободившихся из мест заключения.

При этом Фоменко подчеркнула, что следствием этих действий становится сокращение количества преступлений уголовной направленности, совершенных иностранными гражданами в области.

— За 6 месяцев 2024 года в регионе совершены 350 таких преступлений — на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Это преступления, связанные с ИТ, наркотиками, преступления против личности. На территории региона не зафиксировали ни одного существенного столкновения по национальному признаку, — пояснила она. — Мы плотно общаемся с правительством региона, обращаемся в диаспоры, если видим, что с их помощью можно воздействовать (на иностранных граждан). В целом на преступления, совершенные иностранными гражданами, в регионе приходятся 2-3% от общего количества преступлений.

Кроме того, Фоменко отметила, что существенного влияния иностранных граждан, как в рамках трудовой миграции, так и социальной напряженности, в управлении не фиксируют. Самой сложной она называет ситуацию на Хилокском и Малыгинском рынках, но отмечает, что второй год на этих территориях проходят постоянные совместные проверки следственного комитета, прокуратуры, миграционной службы и т.д., многие объекты прекратили деятельность, что приводит к сокращению количества выявляемых нарушений.

— Там, где мы можем квотировать выдачу разрешений на работу, на временное проживание, мы нацелены на уменьшение данных квот, — добавила Людмила Фоменко.

60% трудовых мигрантов, получивших патенты, по ее словам, сегодня работают у физлиц и сами осуществляют поиск работодателя. Из визовых стран сотрудники приезжают по приглашению конкретного работодателя.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка.