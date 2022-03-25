Дело замминистра транспорта и главы новосибирских дорожников дошло до суда

В суд Железнодорожного района Новосибирска переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы регионального минтранса Сергея Ставицкого и экс-руководителя регионального управления автодорог Михаила Чуманова. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— По версии следствия, указанные должностные лица похитили бюджетные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, фактически принадлежащего заместителю министра, — сообщает пресс-служба ведомства. — Кроме этого, Чуманов обвиняется в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей за лоббирование интересов четырёх коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.

Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, Сергея Ставицкого — в марте 2021-го. Во время следствия суд вначале неоднократно продлевал Ставицкому сроки содержания под стражей. В феврале 2022 года экс-чиновник был выпущен под домашний арест, а в марте освобождён уже из-под него, но с сохранением ряда ограничений. Во время следствия мера пресечения в отношении Михаила Чуманова также смягчилась с изначального содержания под стражей до ограничений к моменту передачи материалов дела в суд.

В середине декабря 2021 года был вынесен приговор в отношении третьего фигуранта дела — экс-совладельца ООО «Бастион» Самира Ассадулаева, признанного виновным и приговорённого к 2 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима.

В мае прошлого года на федеральном телеканале «Россия-24» вышел документальный фильм-расследование о возможных обстоятельствах дела. В то же время опрошенные редакцией Infopro54 эксперты — новосибирские политики и представители транспортной отрасли обратили внимание на нестыковки представленной в фильме версии следствия с рядом фактов.