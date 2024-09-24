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Горэлектротранспорт Новосибирска закупит на собственные средства более 650 тонн рельсов

  • 24/09/2024, 19:30
Автор: Оксана Мочалова
Горэлектротранспорт закупит на собственные средства более 650 тонн рельсов
На покупку выделено почти 104 млн рублей.

В Новосибирске объявлен аукцион на поставку 600,1 тонн железнодорожных (длиной 25 метров) и 58,2 тонн трамвайных желобчатых рельсов (длиной 12,5 метров). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт».

Согласно конкурсной документации, рельсы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года и свободными от прав третьих лиц. Товар должен быть поставлен железнодорожным или автомобильным транспортом в ноябре 2024 года.

Начальная цена контракта составляет 103,7 млн рублей (94,3 млн рублей за железнодорожные рельсы и 9,4 млн рублей — за трамвайные желобчатые). Источник финансирования — собственные средства МКП «ГЭТ».

Напомним, в 2025 году в Новосибирске запланирован ремонт трамвайных путей на улице Связистов и Серебренниковской, общей протяженностью линий 4,2 км.

Напомним, Новосибирск рассчитывает принять участие в федеральной программе и получить деньги на развитие трамвая в городе. Мэрия и правительство региона разработали три варианта развития трамвайной сети и направили эти предложения в Минтранс РФ.

В июне текущего года заммэра Новосибирска Олег Клемешов на круглом столе «Современные подходы в развитии рельсового транспорта в городах Российской Федерации» говорил о том, что перед Новосибирском стоит задача объединить в один рельсовый каркас города метрополитен, трамвай и городскую электричку.

По данным МКП «ГЭТ», Новосибирский трамвай работает с 26 ноября 1934 года. В настоящее время в городе действуют 11 маршрутов. В 2023 году протяженность трамвайных путей составила 137,5 км, на линии выходили 168 трамваев, которые перевезли 23,9 млн пассажиров. Для сравнения, в начале 90-х годов трамвай в Новосибирске перевозил практически 190 млн пассажиров в год.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют выпустить на линию 20 трамваев новой серии уже в этом году.

Фото Оксаны Мочаловой

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Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Трамвай ремонт аукцион


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