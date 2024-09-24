Новые троллейбусы запустят в новосибирские «Родники» и «Снегири»

В Новосибирске запустят новую партию модернизированных троллейбусов в спальные микрорайоны «Родников», «Снегирей» и на улицу Полякова. Движение с продлением действующих маршрутов без контактной сети начнется с 1 октября.

Как заявили в мэрии, изменится путь следования троллейбуса № 10: из схемы движения уберут участок Красного проспекта от площади Ленина до остановки «Институт горного дела».

— Будут включены улицы Орджоникидзе, Вокзальная магистраль площадь Гарина-Михайловского, участок проспекта Дзержинского – от остановки «Сад Дзержинского» до Каменского шоссе, Каменское шоссе, автодорога до остановки «Амбулаторная». Подвижной состав будет увеличен до 16 единиц, — объяснили в администрации Новосибирска.

Также обновится маршрут троллейбуса № 24 «Станиславский ж/м – Ул. Учительская». В пусть следования добавятся улицы Богдана Хмельницкого, Тайгинская, Рассветная, Краузе и Красный проспект — до остановки «ЖК «Северная корона». Количество транспортных единиц на маршруте увеличится с 21 до 34 единиц.

В мэрии отметили, что в новых троллейбусах горожан ожидает низкий пол и аппарели, кондиционеры и бескондукторная система оплаты проезда.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что с 2018 года в области было обновлено беспрецедентное количество троллейбусов, автобусов и трамваев — 606 единиц. В том числе закуплено 258 троллейбусов на автономном ходу. Новая техника в состоянии проехать до 20 км без подключения к контактной сети и стала удобнее для самих пассажиров. Также в новом общественном транспорте предусмотрена система видеонаблюдения, тревожная кнопка и кнопка вызова для водителя.

Ранее редакция сообщала о том, что в октябре на Плющихинский жилмассив в Новосибирске пустят новые троллейбусы. О продлении 22 троллейбусных маршрутов через Гусинобродское шоссе до Цветущей Плющихи заявил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.