В Новосибирске объявили второй призыв в кандидаты-добровольцы

В преддверии выборов депутатов горсовета в Новосибирске появился еще один избирательный альянс — комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!», координатором которого члены комитета на собрании избрали заместителя главы администрации Октябрьского района Александра Мухарыцина.

Чтобы убрать списочников из горсовета, нашли один голос «лишний» — Наш «Комитет Пенсионеры — за достойную жизнь!» формирует народную команду кандидатов в Совет депутатов города Новосибирска по каждому из 40 избирательных округов, — говорится в листовке-обращении, розданной представителям СМИ перед пресс-конференцией и изготовленной за два месяца до того, как горсовет принял решение об увеличении количества округов до 50-ти. — Мы призываем активных и неравнодушных людей встать вместе с нами в качестве кандидатов, добровольных помощников и неравнодушных избирателей. Мы призываем всех новосибирцев участвовать в формировании народной программы кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

— Есть все предпосылки, что мы не последние, — сообщил Александр Мухарыцин, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54 о перспективах взаимодействия с предыдущей коалицией, — что в городе Новосибирске еще будут «Наполеоны» собираться между собой. То, что мы с ними воссоединимся — возможно. «Комитет Пенсионеры — за достойную жизнь!» — это автономная организация, которая Москве не подчиняется. Мы сами решаем, что и как делать. Партии, к сожалению, зависимы: коммунисты, либералы, Навальный и так далее. Что им в Москве скажут, то они и делают. Мы независимы, поэтому мы опираемся на тот класс кандидатов, который называется самовыдвиженцами.

Стоит отметить, что этот уже второе неофициальное добровольное избирательное объединение, создаваемое перед выборами. Неделей ранее другая группа политических деятелей и общественных активистов заявила о создании «Коалиции Новосибирск 2020», поучаствовать в которой также пригласили всех неравнодушных к судьбе города граждан.

В то же время, по словам представителей комитета, они готовы взаимодействовать как с политическими партиями и общественными движениями, так, в отличии от провозглашенной ранее коалиции, и с представителями городской и областной власти. Напомним, что члены коалиции «Новосибирск 2020» выступают против «альянса» КПРФ под руководством мэра Анатолия Локтя и «Единой России», возглавляемой в регионе губернатором Андреем Травниковым.

— Комитет «Пенсионеры» — это не оппозиция, — говорит Мухарыцин. — Наша цель — не критиковать, а предлагать, что лучше. Мы хотим работать со всеми — и с губернатором, и с мэром.

Второе отличие комитета от предыдущей коалиции в списке персон нон-грата. Если представители коалиции заказывают вход членам «Единой России» и КПРФ, то «Пенсионеры» озвучивают других политических антигероев.

— Наверное, националистов, — говорят в комитете о своих персонах нон-грата. — У нас тоже имеют место эти партии. Есть националисты умеренные, есть неумеренные. А есть и конкретно фашистские организации. Мы их, конечно, не будем поддерживать.

Список нежелательных персон дополняет присоединившийся к коалиции представитель «Совета отцов» Павел Поляков.

— Граждане нетрадиционной половой ориентации — люди нежелательные для нас, — говорит Поляков. — Люди, имеющие такие интересы и культивирующие такое направление, по мнению нашего «Совета отцов», — это не те, кого мы хотели бы видеть.

Помимо «Совета отцов», о своем участии в работе «Пенсионеров» заявила представитель «Союза матерей» Марина Кузнецова, активист организации обманутых дольщиков «Областная ассоциация многоквартирных домов» Татьяна Новая и педагог Юрий Храпов.

По информации представителей комитета, сейчас в их поддержку высказались представители пяти политических партий и 20 общественных организаций, еще с 50 ведутся переговоры.

Напомним, что координатор комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь» Александр Мухарыцин принимал участие в выборах мэра Новосибирска в 2014 году от регионального отделения партии «Патриоты России». Он снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Локтя. В том же году партия «Народ против коррупции» выдвинула кандидатуру Мухарыцина на пост губернатора области. Однако он также снял свою кандидатуру после предложения мэра Новосибирска занять пост заместителя главы Октябрьского района.

Также напомним, что в 2019 году, по информации «Партии дела», комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!» поддержал их кандидата на пост мэра Новосибирска — старшего администратора МКУ «Музей Новосибирска» Олега Викторовича. Позже ряд новосибирских СМИ со ссылкой на руководителя комитета Антонину Михееву эту информацию опровергли.

Фото автора