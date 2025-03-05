Тариф на тепло МУП «Энергия» в Новосибирске предлагают поднять на 12,6%

Ситуацию на муниципальном предприятии «Энергия» и газовых котельных города директор департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков назвал катастрофической. Об этом он заявил на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска.

Как отметил чиновник, уже сейчас счета газовых котельных, часть которых находится в частной собственности, заблокированы из-за задолженности за газовое топливо, им нечем платить зарплату, а отопительный сезон еще не закончился. Летом, по словам Зайкова, ситуация может стать еще хуже, так как тарифы на газ в Новосибирске вырастут на 21,3%, а на теплоснабжение МУП «Энергия» — на 9,6%. К концу года расчетный убыток предприятия может составить 1 млрд рублей.

— Долги уже колоссальны. Они копятся в течение двух лет по одной простой причине: МУП «Энергия» покупает тепло дороже, чем продает населению, и это приводит к росту задолженности перед котельными, перед газоснабжающими организациями. Сейчас мы пытаемся создать рабочую группу при мэрии города Новосибирска по увеличению тарифа с 9,6% до 12,6%. Эти 3% не приведут к стабилизации, но по крайней мере помогут МУП «Энергии» и котельным выживать в сложившейся ситуации, — подчеркнул глава департамента.

Кроме того, МУП «Энергия» сейчас готовит расчет и изучает зоны ЕТО, которые позволят компании работать в ноль либо с прибылью. Эти зоны планируется оставить за муниципальным предприятием, а остальное отдать в концессию единой теплоснабжающей организации города Новосибирска — ООО СГК. Дмитрий Зайков пояснил, что только в общем котле можно содержать такие сети, перекрывая чистой прибылью их обслуживание. Этот вопрос, по его словам, будет прорабатываться точечно с каждым депутатом, округ которого будет попадать в новую концессию.

По данным мэрии Новосибирска, в городе 3000 километров сетей теплоснабжения, из них 1600 — муниципальные внутриквартальные сети, 1400 — магистральные, с которыми работает СГК.

— Все понимают в каком состоянии сейчас находятся муниципальные сети, поэтому, передавая их в концессию, мы получим хотя бы то, что они начнут обслуживаться ― и не за счет бюджета города. Чтобы эту работу выполняла МУП «Энергия», в него нужно вложить 1,5 млрд рублей только на приобретение техники для обслуживания сетей. Плюс нужны средства на закупку минимального материального запаса, на найм людей, на установку приборов учета. В среднем на обслуживание муниципальных сетей в год необходимы около 2 млрд рублей, и это без капитальных ремонтов, — перечисляет чиновник.

При этом, отвечая на вопросы депутатов, Дмитрий Зайков подчеркнул, что у мэрии нет намерения ликвидировать МУП «Энергия».

— Даже если мы все хозяйство отдадим СГК по концессионным соглашениям, нам нужно осуществлять технический надзор за концессионным имуществом. В департаменте таких компетенций нет — специалисты работают только в МУП «Энергия». Если предприятие будет работать в безубыточных зонах теплоснабжения, то оно сможет существовать. Сейчас в Новосибирске 68 таких зон, 50 из них находятся у СГК, — пояснил Зайков.

Напомним, осенью прошлого года возникли проблемы с запуском отопления в Первомайском районе Новосибирска. Депутат Андрей Любавский отмечал, что у теплоснабжающей организации Первомайки — котельной ООО СТК — накопился долг перед «Новосибирск Межрегионгазом» около 168 млн рублей, у МУП «Энергия» — около 800 млн рублей.

— «Новосибирской теплосетевой компании» вхождение в ценовую зону позволило увеличить инвестиции в теплосети, а для мелких теплоснабжающих организаций это стало камнем преткновения. Тариф не позволяет небольшим котельным и теплосетевым компаниям выйти в ноль. Они работают в минус. Компании обращались в комиссию по тарифам для расчета выпадающих доходов, но это ни к чему не привело. В Первомайке три компании вышли к нам с заявлением о выходе из схемы теплоснабжения. Долг у компании СТК приличный, уже прошли суды, — рассказывал Зайков.

В октябре 2024 эту ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

В настоящее время СГК в лице «Новосибирской теплосетевой компании» заключила с мэрией Новосибирска две концессии. Одну ― сроком на 10 лет ― на реконструкцию сетей теплоснабжения на 4,9 млрд рублей, вторую ― на ремонт котельных.

Переговоры с СГК о новой концессии мэрия уже ведет. В конце прошлого года на пресс-конференции об этом говорил и генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Ранее редакция сообщала о том, что износ теплосетей новосибирского МУП «Энергия» составляет более 74%.