В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»

Схема движения транспорта на площади Труда, которую новосибирцы из-за постоянных пробок назвали «кольцом ада», опять изменилась.

Как сообщает мэрия Новосибирска, с 19 марта открыто движение по улице Широкой от площади Труда в сторону улицы Троллейной. Этот участок дороги был перекрыт на длительное время из-за строительства опор для развязки четвёртого моста. Автомобилистам приходилось ездить в объезд, а автобусы следовали по изменённой маршрутной схеме. Теперь же они смогут двигаться по привычному маршруту.

Маршрут автобуса №5 следующего от улицы Дюканова до поселка Северный», будет изменён.

— В обратном направлении автобус будет следовать через ул. Широкую в сторону ул. Троллейной по утверждённой схеме. Автобус № 43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода» в прямом направлении также пойдет через ул. Широкую в сторону ул. Троллейной по утвержденной схеме, — говорится в сообщении муниципалитета.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область попала в топ регионов с самыми безаварийными водителями. При этом стоимость ОСАГО в регионе одна из самых высоких в России из-за мошенников.