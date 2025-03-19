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В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»

  • 19/03/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»
Теперь транспорту разрешено поворачивать на улицу Широкую

Схема движения транспорта на площади Труда, которую новосибирцы из-за постоянных пробок назвали «кольцом ада», опять изменилась.

Как сообщает мэрия Новосибирска, с 19 марта открыто движение по улице Широкой от площади Труда в сторону улицы Троллейной. Этот участок дороги был перекрыт на длительное время из-за строительства опор для развязки четвёртого моста. Автомобилистам приходилось ездить в объезд, а автобусы следовали по изменённой маршрутной схеме. Теперь же они смогут двигаться по привычному маршруту.

Маршрут автобуса №5 следующего от улицы Дюканова до  поселка Северный», будет изменён.

— В обратном направлении автобус будет следовать через ул. Широкую в сторону ул. Троллейной по утверждённой схеме. Автобус № 43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода» в прямом направлении также пойдет через ул. Широкую в сторону ул. Троллейной по утвержденной схеме, — говорится в сообщении муниципалитета.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область попала в топ регионов с самыми безаварийными водителями. При этом стоимость ОСАГО в регионе одна из самых высоких в России из-за мошенников.

Источник фото: Freepik / Автор — awesomecontent

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : кольцо ада Изменение движения


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