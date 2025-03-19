В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»

Схема движения транспорта на площади Труда, которую новосибирцы из-за постоянных пробок назвали «кольцом ада», опять изменилась.
Как сообщает мэрия Новосибирска, с 19 марта открыто движение по улице Широкой от площади Труда в сторону улицы Троллейной. Этот участок дороги был перекрыт на длительное время из-за строительства опор для развязки четвёртого моста. Автомобилистам приходилось ездить в объезд, а автобусы следовали по изменённой маршрутной схеме. Теперь же они смогут двигаться по привычному маршруту.
Маршрут автобуса №5 следующего от улицы Дюканова до поселка Северный», будет изменён.
— В обратном направлении автобус будет следовать через ул. Широкую в сторону ул. Троллейной по утверждённой схеме. Автобус № 43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода» в прямом направлении также пойдет через ул. Широкую в сторону ул. Троллейной по утвержденной схеме, — говорится в сообщении муниципалитета.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область попала в топ регионов с самыми безаварийными водителями. При этом стоимость ОСАГО в регионе одна из самых высоких в России из-за мошенников.
Источник фото: Freepik / Автор — awesomecontent
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