Города-побратимы не планируют разрывать договоры с Новосибирском

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат рассказала о проблеме, которая возникла в Нижнем Новгороде, где по концессии построена школа. — Ко мне обратились за помощью родители «Школы №800» из Нижнего Новгорода. Люди так долго ждали новую «концессионную» школу в центре спального района. А когда школу построили, то учредители заявили, что детей по «микроучастку» они брать в эту школу не будут, так как не обязаны. Сейчас обсуждается, будет ли обучение платным, — пишет депутат.Она напоминает, что строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение». В Новосибирске по аналогичной концессии, по ее словам, планируют построить…