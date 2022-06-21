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Города-побратимы не планируют разрывать договоры с Новосибирском

  • 21/06/2022, 15:49
Автор:
новости Новосибирска
По словам мэра, пока в муниципалитет не пришло ни одного уведомления о расторжении отношений.

— В зарубежных СМИ пишут, что некоторые страны начинают ставить вопрос о расторжении договоров побратимства с российскими городами. Я считаю это частью пропагандистской борьбы. Никаких конкретных шагов на расторжение договоров о побратимстве нет!  Я чётко говорю — их нет! — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в интервью ЧС.Инфо. — У меня на столе не лежит ни одного документа! Кроме каких-то публикаций… Но публикации и комментарии — это из разряда идеологического противостояния.

новости Новосибирска

Новосибирск не прервет побратимство с Харьковом

Он напомнил, что помимо Харькова, в побратимах Новосибирска, например, два города США.

— И ни разу ни одна из сторон не ставила вопрос о расторжении этих отношений. Да, нельзя сказать, что они сейчас в стадии активного развития. Но как знать? Времена по-разному складываются. Конкретные руководители приходят и уходят, обстановка меняется. А эти соглашения имеют стратегическое значение. Может быть, завтра в Харькове изменится обстановка, и этот договор станет очень актуальным, — не исключил Локоть.

По данным мэрии Новосибирска, городами-побратимами Новосибирска сегодня являются: Миннеаполис и Сент-Пол (США), Варна (Республика Болгария), Шэньян (КНР), Саппоро (Япония), Ош (Киргизская республика), Севастополь (РФ), Мяньян (КНР), Харьков (Украина), Ереван (Республика Армения), Тэджон (Республика Корея), Минск (Республика Беларусь), Улан-Батор (Монголия), Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), Павлодар (Республика Казахстан).

 

Ранее редакция сообщала, что за Новосибирской областью закрепили один из районов Донбасса. 

Фото из группы КПРФ Новосибирск ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика общество


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