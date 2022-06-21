У Новосибирска «плиточное дежавю»

Подрядной компании, проводящей ремонтно-дорожные работы на Красном проспекте, поступила претензия от заказчика работ — транспортного департамента мэрии — по поводу качества тактильной плитки, которая по итогам зимнего сезона местами фактически рассыпалась.

— На сегодня новая плитка заказана, — сообщает начальник департамента Константин Васильев. — Через неделю планируется её поставка в Новосибирск. В течение июля она будет заменена. Это — гарантийные обязательства. Так как поставки из другого региона, сроки будут немного дольше.

— Подрядчик закупил новую плитку, — сообщал Клемешов на сессии. — Она сейчас в дороге. Думаю, эти участки будут заменены до обозначенного срока.

Стоит напомнить, что аналогичная история с плиткой на Красном проспекте имела место ровно два года назад. Как сообщал на майской сессии горсовета Новосибирска в 2020 году теперь уже бывший вице-спикер, в настоящее время депутат Госдумы Ренат Сулейманов, отдельные участки Красного проспекта, уложенные плиткой, разрушились после зимы. Ответ профильного вице-мэра Олега Клемешова также двухлетней давности практически не отличается от озвученной выше позиции начальника транспортного департамента в году текущем.

Интересно, что подрядчик, по информации мэрии, как и двумя годами ранее «кивает» на производителя. О каком подрядчике и производителе плитки идет речь на оперативном совещании не уточнили. Два года назад в качестве подрядчика фигурировал «Новосибирскавтодор». Поставщиками плитки выступали ООО «БФТ» и красноярское ООО «Доступная среда».

— Ставлю задачу: всю информацию о производителе распространить среди наших подрядчиков, потому что с тактильной плиткой работают многие, «Доступная среда» — это одна из наших основных задач, — заявил в ходе оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Чтобы знали, у кого можно заказывать, а с кем внимательно работать, потому что качество может пострадать.

По, информации мэрии, помимо плитки, в настоящий момент ведутся работы по гарантиям и на других объектах, которые планируется завершить в срок до 1 июля. При этом две компании-подрядчика, к которым накопилось в общей сложности 56 претензий, находятся в состоянии банкротства, их обязательства берут на себя другие компании.

Ранее редакция сообщала о том, что у мэрии возникли вопросы к подрядчикам в связи с качеством установки бордюров и люков.