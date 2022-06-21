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У Новосибирска «плиточное дежавю»

  • 21/06/2022, 16:14
Автор:
новости Новосибирска
Один в один повторяется история двухлетней давности с плиткой, не пережившей зиму.

Подрядной компании, проводящей ремонтно-дорожные работы на Красном проспекте, поступила претензия от заказчика работ транспортного департамента мэрии по поводу качества тактильной плитки, которая по итогам зимнего сезона местами фактически рассыпалась.

На сегодня новая плитка заказана, сообщает начальник департамента Константин Васильев. Через неделю планируется её поставка в Новосибирск. В течение июля она будет заменена. Это гарантийные обязательства. Так как поставки из другого региона, сроки будут немного дольше.

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Стоит напомнить, что аналогичная история с плиткой на Красном проспекте имела место ровно два года назад. Как сообщал на майской сессии горсовета Новосибирска в 2020 году теперь уже бывший вице-спикер, в настоящее время депутат Госдумы Ренат Сулейманов, отдельные участки Красного проспекта, уложенные плиткой, разрушились после зимы. Ответ профильного вице-мэра Олега Клемешова также двухлетней давности практически не отличается от озвученной выше позиции начальника транспортного департамента в году текущем.

 Подрядчик закупил новую плитку,  сообщал Клемешов на сессии.  Она сейчас в дороге. Думаю, эти участки будут заменены до обозначенного срока.

Интересно, что подрядчик, по информации мэрии, как и двумя годами ранее «кивает» на производителя. О каком подрядчике и производителе плитки идет речь на оперативном совещании не уточнили. Два года назад в качестве подрядчика фигурировал «Новосибирскавтодор». Поставщиками плитки выступали ООО «БФТ» и красноярское ООО «Доступная среда».

Ставлю задачу: всю информацию о производителе распространить среди наших подрядчиков, потому что с тактильной плиткой работают многие, «Доступная среда» это одна из наших основных задач, заявил в ходе оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Чтобы знали, у кого можно заказывать, а с кем внимательно работать, потому что качество может пострадать.

По, информации мэрии, помимо плитки, в настоящий момент ведутся работы по гарантиям и на других объектах, которые планируется завершить в срок до 1 июля. При этом две компании-подрядчика, к которым накопилось в общей сложности 56 претензий, находятся в состоянии банкротства, их обязательства берут на себя другие компании.

 

Ранее редакция сообщала о том, что у мэрии возникли вопросы к подрядчикам в связи с качеством установки бордюров и люков.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги город благоустройство


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