Городские службы завершают ликвидацию последствий ливня в Новосибирске

Завершаются работы по устранению последствий ливня в Новосибирске. На данный момент большинство проблем уже решено.

К счастью, никто из новосибирцев не пострадал.

Однако в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» поступило 30 обращений от жителей города. Из них восемь касались обрывов линий электропередач. Так, например, в Октябрьском районе столб электроосвещения упал на дорогу на улице Рябиновой.

В результате обильных осадков в городе произошло пять случаев подтопления дорог: на улице Громова в Кировском районе, на улице Севастьянова в Ленинском районе, возле торгового центра «Аура» и перед железнодорожным мостом.

Кроме того, пришлось откачивать воду во дворе по улице Калинина в Заельцовском районе, где легковой автомобиль «Хонда» застрял в луже.

Также 17 обращений от жителей касались упавших веток и деревьев.

Ранее редакция сообщала о том, что систему водоотведения построят на нескольких улицах Советского района Новосибирска.