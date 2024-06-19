Городские службы завершают ликвидацию последствий ливня в Новосибирске

Завершаются работы по устранению последствий ливня в Новосибирске. На данный момент большинство проблем уже решено.
К счастью, никто из новосибирцев не пострадал.
Однако в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» поступило 30 обращений от жителей города. Из них восемь касались обрывов линий электропередач. Так, например, в Октябрьском районе столб электроосвещения упал на дорогу на улице Рябиновой.
В результате обильных осадков в городе произошло пять случаев подтопления дорог: на улице Громова в Кировском районе, на улице Севастьянова в Ленинском районе, возле торгового центра «Аура» и перед железнодорожным мостом.
Кроме того, пришлось откачивать воду во дворе по улице Калинина в Заельцовском районе, где легковой автомобиль «Хонда» застрял в луже.
Также 17 обращений от жителей касались упавших веток и деревьев.
Ранее редакция сообщала о том, что систему водоотведения построят на нескольких улицах Советского района Новосибирска.
Источник фото: мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.
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