Спасатели рассказали об утонувшем в Оби мальчике в Новосибирске

Над Бугринским пляжем в 100 метрах от спасателей реет красный флаг — в этом месте купаться нельзя, но в выходные там утонул 14-летний подросток. Мальчик с другом решили покататься на бревнах, один из них упал и ушел под воду.

— Хотя пляжи официально не открыты, спасатели уже обследовали дно у всех пляжей. Но если люди будут игнорировать правила безопасности на воде, трагедии будут повторяться, — заявил начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажирка лодки утонула после столкновения с баржей в Новосибирске.