Подрядчика для строительства дорог в микрорайоне «Клюквенный» ищут в Новосибирске

АО «АРЖС НСО» объявило конкурс по поиску подрядчика для создания улично-дорожной сети в микрорайоне «Клюквенный». Итоги торгов подведут 4 июля.
Как пояснил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян, строительство пройдет в несколько этапов.
— До 1 ноября 2026 года срок выполнения I этапа работ по строительству улично-дорожной сети. В рамках контракта планируется возведение дорог общей протяженностью более 4 километров, — уточнил Ашот Рафаелян.
Стартовая цена контракта — 1,1 млрд рублей.
строят теплосети, а также электросети. Определен проектировщик для детского сада. Идет выбор подрядчика для строительства школы. Ее планируется ввести в эксплуатацию в мае 2027 года.
Ранее редакция сообщала о том, что новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске.
Фото freepik, изображение создано с помощью нейросети Midjourney 6.
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