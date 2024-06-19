Подрядчика для строительства дорог в микрорайоне «Клюквенный» ищут в Новосибирске

АО «АРЖС НСО» объявило конкурс по поиску подрядчика для создания улично-дорожной сети в микрорайоне «Клюквенный». Итоги торгов подведут 4 июля.

Как пояснил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян, строительство пройдет в несколько этапов.

— До 1 ноября 2026 года срок выполнения I этапа работ по строительству улично-дорожной сети. В рамках контракта планируется возведение дорог общей протяженностью более 4 километров, — уточнил Ашот Рафаелян.

Стартовая цена контракта — 1,1 млрд рублей.

На прошлой неделе ранее редакция сообщала о том, что первые застройщики, ранее купившие участки, уже начинают работы на площадке. На сегодняшний день на площадку микрорайона Клюквенный уже вышли энергетики, которые строят теплосети , а также электросети . Определен проектировщик для детского сада . Идет выбор подрядчика для строительства школы. Ее планируется ввести в эксплуатацию в мае 2027 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске.