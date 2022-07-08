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Городским мусорным полигонам предписали санитарные зоны

  • 08/07/2022, 14:36
Автор:
новости Новосибирска
Пока это решение суда первой инстанции.

В настоящее время полностью готово решение суда Кировского района Новосибирска о том, чтобы обязать МУП «Спецавтохозяйство» определить санитарные зоны для Левобережного и Гусинобродского мусорных полигонов. С соответствующими исковыми требованиями в суд обращалась природоохранная прокуратура и областное управление Роспотребнадзора.

Обязать МУП «Спецавтохозяйство» устранить нарушения требований законодательства об охрани окружающей среды и природопользования, санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, а именно: установить санитарно-защитную зону (СЗЗ) полигона ТКО «Левобережный», установить СЗЗ полигона ТКО «Гусинобродский», привести полигоны в соответствие СанПин (вести заполнение полигонов путем чередования ТКО и грунта с прокладыванием дренажных труб, осуществлять очистку с сброс фильтрата в отдельные устройства с последующей очисткой и удалением в систему канализации или сбросом после очистки в водные объекты при соблюдении гигиенических нормативов, обеспечить полигоны системой сбора и отвода биогаза), говорится в судебном решении.

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Как следует из материалов дела, ранее истцами была проведена совместная проверка полигонов, а руководителю МУП САХ, на балансе которого они находятся, вынесено предписание об устранении нарушений.

Поводом для проверок муниципальных предприятий со стороны надзорных органов стала жалоба на нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия новосибирцев, переданная председателем РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаилом Михайловым на личном приеме у генерального прокурора РФ Игоря Краснова, сообщают в РОО ЦПИП. Изложенные общественником факты подтвердились.

Однако требования предписания по итогам проверки исполнены не были. А в ходе судебного разбирательства ответчик аргументировал, что полигоны введены в эксплуатацию в 60-х годах и отсутствует техническая возможность их приведения в соответствие с требованиями СанПин. При этом городские общественники неоднократно заявляли в различные инстанции о неблагоприятной экологической обстановке вокруг полигонов, что становилось причиной вреда здоровью жителей ближайших районов.

Пока в подвешенном состоянии находится еще одна потенциальная санитарная зона —  в районе Клещихинского кладбища. Как рассказал в комментарии Infopro54 Михаил Михайлов, суд Ленинского района обязал мэрию ее создать еще в ноябре прошлого года, однако в связи с тем, что ответчик пытается оспорить это решение, пока никаких шагов не предпринято.

Создается впечатление, что профильный департамент старается затянуть сроки, в самом департаменте заявляют, что намерены судиться до последнего, говорит собеседник издания. Следующее судебное разбирательство по поводу кладбища должно состояться в июле. В настоящее время ни у кладбища, ни у полигонов нет установленных конкретно для них СЗЗ. Эти объекты автоматически относят ко второму классу опасности с защитной зоной 500 метров. В границы СЗЗ попадают жилые дома, рынки, точки питания. Их соседство с захоронениями отходов и людей недопустимо, поскольку создает угрозу жизнедеятельности граждан.

В частности, как ранее сообщалось, после пожаров на Левобережном полигоне летом прошлого года жители ул. Малыгина обращались в прокуратуру с просьбой организовать замеры вредных веществ, содержащихся в воздухе, принять меры к закрытию полигона, а также дать оценку работе ответственных должностных лиц мэрии, МУП «Спецавтохозяйство», областного управления Роспотребнадзора и администрации Новосибирского района.

 Запах дыма и примесей от тлеющего мусора мешают нормальной жизни людей, проживающих недалеко от свалки, говорилось в обращении. Уровень вредных примесей в воздухе зашкаливает и превышает все нормальные показатели. Жизнь людей превращается в ад. Все жалуются на здоровье, испорченное в результате многочисленных пожаров и дыма от него. Полигон даже не имеет установленную законным порядком санитарно-защитную зону, что не позволяет местным жителям требовать от мэрии законных прав на улучшение условий проживания вплоть до расселения.

Напомним, что Управление регионального Роспотребнадзора установило санитарно-защитную зону для кладбища только на 3 из 5 земельных участках. Вопреки закону, санитарно-защитная зона кладбища как единого объекта не установлена. В прокуратуре поясняли, что каждый из земельных участков кладбища является составной частью единого объекта как источника воздействия на среду обитания и здоровье человека. По этой причине прокуратура обжаловала в суде бездействие мэрии города Новосибирска, выразившееся в непринятии мер по установлению санитарно-защитной зоны кладбища «Клещихинское» как единого объекта.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы жаловались на пожары на свалках президенту РФ.

Фото из группы мэрии Новосибирска в Телеграм

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология утилизация мусора общественники город


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