Новосибирские ученые испытали два детектора для СКИФа

Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали и ввели в эксплуатацию два детектора для экспериментов на источниках синхротронного излучения (СИ) ВЭПП-3 и ВЭПП-4М — интегрирующий и счетный. С их помощью будет проводиться измерение плотности вещества в экстремальных условиях и рентгеноструктурный анализ. Аналог счетного детектора ИЯФ СО РАН есть только в Швейцарии, однако он уступает российскому по возможностям отбора фотонов по энергии, сообщила пресс-служба ИЯФ СО РАН.

— Мы создали прототип интегрирующего детектора, предназначенного для изучения быстропротекающих процессов, который будет установлен на пользовательской станции Центра коллективного пользования «СКИФ». Прототип маленький, но он позволяет отработать технологии, необходимые для настоящего детектора, в частности, проверить электронику. Это называется макетирование режима работы, который следует после моделирования, то есть компьютерного расчета. Макетирование подразумевает реальный эксперимент, — прокомментировал главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН Лев Шехтман.

Как отметил заведующий сектором ИЯФ СО РАН Павел Пиминов, с появлением новых детекторов для изучения быстропротекающих процессов стал использоваться режим с шестью сгустками электронов с интервалом около 200 наносекунд.

Разработанные в ИЯФ СО РАН счетный и интегрирующий детекторы будут установлены на станции Центра коллективного пользования «СКИФ». Прототип интегрирующего детектора уже испытан и показал хорошие результаты. Для его испытания на накопителе ВЭПП-4М реализован уникальный режим, что стало самостоятельным научно-техническим вызовом.

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