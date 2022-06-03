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Городской театр Афанасьева осенью переедет в новое здание

  • 03/06/2022, 17:37
Автор:
новости Новосибирска
В ноябре артисты планируют встретить зрителей премьерой в новом зале.

Реконструкция здания для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева завершится в сентябре, сообщает пресс-служба мэрии города. В ноябре артисты планируют встретить зрителей премьерой в новом зале.

— В целом готовность объекта – более 80%. <…> Все работы внутри здания будут завершены к сентябрю. Фасад и прилегающую территорию приведут в порядок также в сжатые сроки. После удорожания сметная стоимость реконструкции объекта увеличилась до 620 млн рублей, освоено более 400 млн рублей. Договоры на поставку оборудования тоже заключены, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города также поддержал предложение руководства театра обустроить пешеходный переход перед входом в учреждение.

Реконструкция здания кинотеатра «Пионер» началась в июне 2020 года. В течение двух лет на объекте были выполнены демонтажные работы, заменены перекрытия, расширена подвальная часть здания, укреплены несущие конструкции и фундамент. Основные работы по возведению здания завершены, обустроена кровля, проложены внешние и внутренние инженерные сети, идет внутренняя отделка помещений. Общая строительная готовность объекта составляет около 84 %. Завершить все работы планируется к началу сентября 2022 года – на три месяца раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Реконструкция объекта оценивается в 620 млн рублей.

По словам художественного руководителя театра Сергея Афанасьева, первый спектакль на новой сцене может состояться в ноябре 2022 года.

В дальнейшем перед театром планируется установить арт-объект, который станет привлекательным элементом для посетителей, – памятник зрителю. По задумке руководителя театра Сергея Афанасьева, он должен представлять собой очередь из пяти человек, стоящих перед окошком билетной кассы.

Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Facebook

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : театр реконструкция


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