Рекламодателям

Шестой пакет антироссийских санкций от Евросоюза, США ввела санкции против «Северстали», а Минторг страны обнародовал черный список, в который попали ряд юрлиц из России, а также авиа- и судостроительные предприятия

  • 03/06/2022, 17:20
Автор:
Шестой пакет антироссийских санкций от Евросоюза, США ввела санкции против «Северстали», а Минторг страны обнародовал черный список, в который попали ряд юрлиц из России, а также авиа- и судостроительные предприятия
Новые санкции. Дайджест за 3 июня.

Министерство торговли США обнародовало черный список, в который вошло 70 юридических лиц из России, в том числе целый ряд авиастроительных и судостроительных предприятий, передает ТАСС.

— Эти организации, как было определено правительством США, действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, — говорится в документе, обнародованном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

В нём значатся такие предприятия, как Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Морское бюро машиностроения «Малахит», Морское конструкторское бюро «Алмаз». Также в перечень были включены компания «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ.

Также туда вошли некоторые структуры РАН. Согласно разъяснению, фигурантам этого списка закрыт доступ к американским технологиям и программному обеспечению. Это относится даже к тем товарам, которые произведены с использованием американских технологий в третьих странах.

Кроме того, США ввели санкции против «Северстали» и ее владельца Алексея Мордашова, документ опубликован на сайте американского ведомства. В санкционный список попали и родственники Мордашова — сыновья Никита и Кирилл и жена Марина Мордашова, а также председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и министр экономического развития России Максим Решетников. Минфин США установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа. На фоне сообщений о новых акции «Северстали» на Московской бирже упали более чем на 12 процентов, до 841 рубля за бумагу.

Ограничения ввели и в отношении ее дочернего предприятия Nordgold — международной золотодобывающей компания с активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде. Сделки с ней должны быть завершены до 1 июля. Кроме того, американские власти включили в санкционный список компанию Imperial Yachts и ее гендиректора Евгения Кочмана.

В перечень также вошли семь яхт и три самолета, связанных с россиянами. Уточняется, что речь идет о яхтах Flying Fox, Graceful, Madame Gu, Nega, Olympia, Sea Rhapsody и Shellest. Также в списке оказались воздушные судна 3A-MGU, P4-MGU и T7-OKY.

Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из страны, говорится в опубликованном постановлении Совета ЕС.

Запрет поставок на сырую нефть «отложен на 6 месяцев, на нефтепродукты — на 8». Кроме того, «Болгария и Хорватия получат временные льготы относительно морского импорта сырой нефти из России», говорится в документе.

Юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале Евросоюза, после чего вступит в силу.

В новый пакет санкций вошли:

  • отключение от вещания на своей территории телеканалы «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр»;
  • отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и белорусского Банка развития и реконструкции;
  • запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги;
  • ограничение доступа к облачным сервисам;
  • введение частичного эмбарго на поставки российской нефти;
  • временные исключения из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов их России для Болгарии и Хорватии.

Фото: flickr.com — Совет Федерации

155

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Первым в области тотально поумнеет Краснообск

Здесь опробуют пилотный проект «Цифрового двойника» муниципальной инфраструктуры.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Для новосибирцев открывают курсы вождения самокатов

Онлайн-программы обучения предприниматели переносят в офлайн.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Параметры, прописанные в документах, подготовленных муниципалитетом, предпринимателей не заинтересовали.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Дожди придут в норму только к августу

В Новосибирской области еще почти два месяца будет сохраняться засушливая погода после завершения нынешней волны холода.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

Городской театр Афанасьева осенью переедет в новое здание

03/06/2022, 17:37

Первым в области тотально поумнеет Краснообск

03/06/2022, 17:11

Брата экс-главы областных дорожников не разрешили снова отправить в СИЗО

03/06/2022, 16:21

Металлурги расширяют продажи на внутреннем рынке и снижают цены

03/06/2022, 15:50
Популярное

В России выросло количество угонов: худшее еще впереди

03/06/2022, 11:43

В России сохранятся бакалавриат и магистратура

03/06/2022, 11:14

Синоптики о погоде в Сибири на лето 2022

02/06/2022, 15:03

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустит сервис выдачи цифровой машиночитаемой доверенности

03/06/2022, 14:47

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02/06/2022, 14:57

Об импортозамещении в агропромышленном комплексе Сибири журналисты расскажут в номинации «АгроПро» конкурса «Сибирь.ПРО»

02/06/2022, 11:24
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска