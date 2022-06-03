Шестой пакет антироссийских санкций от Евросоюза, США ввела санкции против «Северстали», а Минторг страны обнародовал черный список, в который попали ряд юрлиц из России, а также авиа- и судостроительные предприятия

Министерство торговли США обнародовало черный список, в который вошло 70 юридических лиц из России, в том числе целый ряд авиастроительных и судостроительных предприятий, передает ТАСС.

— Эти организации, как было определено правительством США, действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, — говорится в документе, обнародованном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

В нём значатся такие предприятия, как Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Морское бюро машиностроения «Малахит», Морское конструкторское бюро «Алмаз». Также в перечень были включены компания «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ.

Также туда вошли некоторые структуры РАН. Согласно разъяснению, фигурантам этого списка закрыт доступ к американским технологиям и программному обеспечению. Это относится даже к тем товарам, которые произведены с использованием американских технологий в третьих странах.

Кроме того, США ввели санкции против «Северстали» и ее владельца Алексея Мордашова, документ опубликован на сайте американского ведомства. В санкционный список попали и родственники Мордашова — сыновья Никита и Кирилл и жена Марина Мордашова, а также председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и министр экономического развития России Максим Решетников. Минфин США установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа. На фоне сообщений о новых акции «Северстали» на Московской бирже упали более чем на 12 процентов, до 841 рубля за бумагу.

Ограничения ввели и в отношении ее дочернего предприятия Nordgold — международной золотодобывающей компания с активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде. Сделки с ней должны быть завершены до 1 июля. Кроме того, американские власти включили в санкционный список компанию Imperial Yachts и ее гендиректора Евгения Кочмана.

В перечень также вошли семь яхт и три самолета, связанных с россиянами. Уточняется, что речь идет о яхтах Flying Fox, Graceful, Madame Gu, Nega, Olympia, Sea Rhapsody и Shellest. Также в списке оказались воздушные судна 3A-MGU, P4-MGU и T7-OKY.

Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из страны, говорится в опубликованном постановлении Совета ЕС.

Запрет поставок на сырую нефть «отложен на 6 месяцев, на нефтепродукты — на 8». Кроме того, «Болгария и Хорватия получат временные льготы относительно морского импорта сырой нефти из России», говорится в документе.

Юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале Евросоюза, после чего вступит в силу.

В новый пакет санкций вошли: