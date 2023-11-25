Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве четвертого моста в Новосибирске

Сибирское управление Ростехнадзора выявило нарушения при строительстве четвертого моста в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления Андрея Плешивцева. Отмечается, что нарушены требования законодательства, проектная документация, а также нормы и правила в области градостроительной деятельности.

На контроле управления остаются 17 выявленных нарушений обязательных требований со сроками их устранения. А в отношении концессионера вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности.

Напомним, в Арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматривается 3 исковых заявления регионального Минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» («СКК», входит в Группу «ВИС». — Ред.). В частности, предметом спора стало использование концессионером труб для канализационных коллекторов, отводящих сток с обеих сторон моста, с менее надежными техническими параметрами и материалами и более коротким сроком службы, чем предусмотренные ПСД.

На этой неделе концессионер заявил о приостановке строительства моста из-за отсутствия финансирования. Между тем, губернатор области заявил, что не выдаст остатки капитального гранта, пока частный партнер не выполнит заявленные требования.

23 ноября компания заявила, что возобновила работы на стройке за счёт средств Группы «ВИС». На объект вышли около 550 строителей.

Движение по мосту планировалось открыть в декабре 2022 года, полностью завершить работы — в начале 2023 года. Однако, срок ввода моста в эксплуатацию несколько раз переносили. По данным Минтранса, на текущий момент общая строительная готовность составляет порядка 75%.

Ранее редакция сообщала, что остановка строительства и возможный снос четвертого моста пугают депутатов в Новосибирске.