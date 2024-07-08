Горячую воду отключат на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Очередной этап испытаний начнётся на ТЭЦ-2 Ленинского района.

Вода будет отключена с 11 по 24 июля.

Как говорится в сообщении «СГК», ремонтные работы идут круглосуточно. Жителей просят быть внимательными и не заходить за ограждения в местах проведения работ на теплотрассах.​​​​​​​

Напомним, что в этом году в Новосибирске запланировано провести 13 этапов испытаний теплосетей. Последний этап пройдёт без ограничений для потребителей. ​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что в трех районах Новосибирска будет отключена горячая вода. Отключение будет действовать до 16 июля.