Горячую воду отключат на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Очередной этап испытаний начнётся на ТЭЦ-2 Ленинского района.
Вода будет отключена с 11 по 24 июля.
Как говорится в сообщении «СГК», ремонтные работы идут круглосуточно. Жителей просят быть внимательными и не заходить за ограждения в местах проведения работ на теплотрассах.
Напомним, что в этом году в Новосибирске запланировано провести 13 этапов испытаний теплосетей. Последний этап пройдёт без ограничений для потребителей.
Ранее редакция сообщала о том, что в трех районах Новосибирска будет отключена горячая вода. Отключение будет действовать до 16 июля.
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