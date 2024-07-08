Падение налога на прибыль бьет по доходам Новосибирской области

По итогам 6 месяцев в бюджет Новосибирской области поступили 136,4 млрд рублей. Из них 118 млрд — собственные доходы бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика поступлений составила 111%. Однако план по доходам на 2024 год по итогам полугодия исполнен на 45%.

— Динамика чуть лучше, чем по итогам 5 месяцев. Основное отставание по-прежнему по налогу на прибыль. Оно сохраняется и продолжает влиять на собственные доходы бюджета, — констатировал министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По его словам, расходная часть бюджета за 6 месяцев 2024 года профинансирована почти на 143 млрд рублей — 41,5% к плану.

Напомним, еще весной Виталий Голубенко отмечал, что поступления по налогу на прибыль в регионе отстают от плана. По его словам, подтверждается дефицит трудовых ресурсов, что заставляет работодателей повышать зарплаты. Это сказывается на себестоимости и ограничивает возможности организаций по формированию прибыли.

Министр напомнил, что на июльской сессии регионального парламента будет рассматриваться очередной пакет поправок в областной бюджет. Основная часть корректировок в бюджет региона на 2024 год вновь связана с ростом зарплат работников бюджетной сферы. На обеспечение контрольных значений оплаты труда бюджетников планируется дополнительно направить 4,2 млрд рублей. Кроме того, более 900 млн будут добавлены на обеспечение темпов строительства и ремонта объектов социально-инженерной инфраструктуры. При этом на 3,4 млрд будет уменьшено финансирование, исходя из текущей динамики выполнения строительно-монтажных работ, готовности проектно-сметной документации, результатов проведения экспертиз и торгов.

В итоге общий объем расходов бюджета Новосибирской области составит в 2024 году 342,9 млрд рублей (-2,1 млрд), доходов — 294,4 млрд (-2,1 млрд). Расчетный темп роста доходов — 108%.

По данным аналитиков сервиса Boxberry, 71% россиян задумываются о смене профессии. Основной причиной задуматься об этом опрошенные называют неудовлетворенность заработной платой на текущем месте (51%). Эксперты кадрового рынка также говорят о росте зарплатных ожиданий новосибирцев. Эксперты сервиса Superjob.ru отмечают, что повышения зарплаты в течение последнего года просили 42% работающих, что на 4 п.п. выше, чем двумя годами ранее. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (44% против 39% соответственно). Переговоры о повышении зарплаты чаще вели работающие от 25 до 34 лет (44%). Сотрудники со средним специальным образованием обращались за прибавкой чаще специалистов, закончивших вузы (46% и 39%). Средняя величина желанной прибавки к зарплате — 20%. Средний размер реальной прибавки составил 15%, а 4 из 10 просивших отказали в повышении зарплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что 34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам.