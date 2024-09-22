Госавтоинспекция проверит долги водителей по неоплаченным штрафам

С 23 по 24 сентября сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области проведут профилактическое мероприятие под условным названием «Дебитор».
Цель мероприятия — повысить эффективность работы по взысканию штрафов, наложенных за административные нарушения в области дорожного движения.
В ходе акции «Дебитор» будет осуществляться фактическое завершение исполнительных производств, что, в свою очередь, обеспечит принцип неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения.
Напомним, что в Новосибирске за один рейд задержали 86 водителей без прав и документов на машину. Троих нарушителей отправили в СИЗО.
Ранее редакция сообщала о том, что водителей на тонированных автомобилях останавливают в Новосибирске.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru