Госавтоинспекция проверит долги водителей по неоплаченным штрафам

С 23 по 24 сентября сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области проведут профилактическое мероприятие под условным названием «Дебитор».

Цель мероприятия — повысить эффективность работы по взысканию штрафов, наложенных за административные нарушения в области дорожного движения.

В ходе акции «Дебитор» будет осуществляться фактическое завершение исполнительных производств, что, в свою очередь, обеспечит принцип неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения.

Напомним, что в Новосибирске за один рейд задержали 86 водителей без прав и документов на машину. Троих нарушителей отправили в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что водителей на тонированных автомобилях останавливают в Новосибирске.