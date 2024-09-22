Холодная и дождливая погода ожидает жителей Новосибирска на следующей неделе

С понедельника в Новосибирской области начнется поистине осенняя погода. В регионе резко похолодает и зарядят дожди.
По данным сервиса Gismeteo, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до минусовой отметки. В дневные часы ожидается от +6 до +9 градусов.
Самым теплым днем недели окажется понедельник. Согласно прогнозу метеосервиса, днем 23 сентября воздух прогреется до +13 градусов.
Со вторника температура за окном начнет беспощадно опускаться. И к пятнице достигнет -6.
Самой холодной будет ночь четверга — столбик термометра достигнет -2 градусов.
Всю неделю будут лить дожди. Самыми «мокрыми» днями станут понедельник, вторник и среда.
Ранее редакция сообщала о том, что в выходные жители Новосибирской области смогут насладиться остатками уходящего бабьего лета. По прогнозам специалистов Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха днем достигнет 19-градусной отметки, а дождей удастся избежать.
Источник фото: Freepik / Автор wirestock, скриншот сайта Gismeteo
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