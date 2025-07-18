Госдума расширила перечень оснований для лишения мигрантов гражданства

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о расширении причин для лишения приобретенного гражданства России. Документ разработали депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На сегодняшний день в перечень входят преступления, предусмотренные 64 статьями Уголовного кодекса.

В новый список вошли 80 оснований: добавлены тяжкие преступления, такие как педофилия, убийство, изнасилование, сексуальные преступления, организация проституции и изготовление порнографии. В списке также значится статья за организацию незаконной миграции.

Поправки будут внесены в законодательство после утверждения Советом Федерации и президентом Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что новые правила не затронут тех, кто получил российское гражданство на законных основаниях или по международным договорам. Также исключение составят жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России.

По словам Вячеслава Володина, поправки в законодательную базу создают эффективный механизм лишения гражданства тех, кто не соблюдает законы РФ.

Отмечается, что инициативу депутатов поддержали силовые ведомства, правоохранительные органы и правительство РФ.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на одном из совещаний сообщил, что ежегодно в регионы Сибири прибывают в поиске работы около 650 тысяч иностранных граждан. 60% из них — граждане Таджикистана и Узбекистана. За три предыдущих года около 100 тысяч иностранцев получили разрешение на временное проживание и вид на жительство. Более 110 тысяч, в том числе 40 тысяч несовершеннолетних, приняли российское гражданство. При этом наибольшую миграционную нагрузку несут крупные сибирские регионы.

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