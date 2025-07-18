Пенсии, больничные и «детские» пособия: что важно знать предпринимателям региона

В Новосибирской области зарегистрированы свыше 175 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, около 90 тысяч из них ведут индивидуальную деятельность. О том, как ИП получить больничные и декретные, имеют ли они право на «детские» пособия, и как у данной категории формируются пенсионные права, редакции Infopro54 рассказал управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

— Александр Григорьевич, в регионе предприниматели составляют значительную часть малого и среднего бизнеса. Обеспечиваются ли им социальные гарантии, такие, например, как больничные и декретные?

— Отделение СФР по Новосибирской области обеспечивает выплату пособий по временной нетрудоспособности в рамках обязательного социального страхования. Законодательство облегчает индивидуальным предпринимателям налоговую нагрузку, освобождая их от обязанности делать взносы на обязательное социальное страхование. Чтобы индивидуальный предприниматель мог получать пособия по временной нетрудоспособности, необходимо самостоятельно уплатить взносы. Для этого нужно подать в региональное Отделение СФР соответствующее заявление. Сделать это могут индивидуальные предприниматели, адвокаты, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы, занимающиеся частной практикой. Заявление можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области.

В 2025 году предприниматель должен внести на счет регионального Отделения СФР 9370,94 рубля с учетом районного коэффициента. Тогда, если он заболеет в 2026 году, ему будет оплачен больничный лист, исходя из размера МРОТ.

Уплачивая добровольные взносы на социальное страхование, предприниматели-женщины приобретают также право на страховые пособия в связи с материнством, то есть декретные. Обращу внимание, что самозанятые могут добровольно уплачивать за себя страховые взносы на обязательное социальное страхование только в том случае, если они имеют статус ИП.

— При появлении в семье ребенка могут ли предприниматели рассчитывать на «детские» пособия?

— Безусловно. Так, например, единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается и предпринимателям, и родителям из числа самозанятых. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев с рождения ребенка. Размер выплаты в Новосибирской области с учетом районного коэффициента составляет 32 330 рублей. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет предпринимателям оформляется при условии уплаты добровольных взносов на социальное страхование, как больничные и декретные. При этом данное пособие при желании могут оформить не только мамы, но и предприниматели-мужчины.

Как ИП, так и самозанятые родители могут также подать заявление на единое пособие. Напомню, что единое пособие устанавливается будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также на детей до 17 лет, и предназначено для семей со среднедушевым доходом в месяц меньше прожиточного минимума в регионе. В Новосибирской области этот порог в 2025 году составляет 17 378 рублей.

— Есть ли особенности назначения единого пособия для данных категорий?

— Как и для всех остальных новосибирцев, единое пособие назначается в том случае, если сумма их официального заработка больше четырех МРОТ за расчетный период. В текущем году общероссийский МРОТ составляет 22 440 рублей. Если заявитель занимается не только предпринимательской деятельностью, но и одновременно является наемным работником, то доходы от предпринимательства (самозанятости) и от его работодателя могут суммироваться. Сведения о доходах Отделение СФР по Новосибирской области получает из налоговых органов, при этом индивидуальные предприниматели могут самостоятельно представить в клиентскую службу Отделения СФР сведения из КУДиР (книга учета доходов и расходов). Доходы от самозанятости подтверждаются только сведениями из ФНС.

— Можно ли получать все эти пособия одновременно?

— Если предприниматель уплачивает взносы в региональное Отделение СФР, то он может одновременно получать единое пособие и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если же он не относится к плательщикам взносов, то ему предоставлено право выбора: получать единое пособие или пособие по уходу за ребенком в зависимости от того, какой вариант финансово более выгоден для него. Напомню, что единое пособие может быть установлено в 50,75 или 100% от прожиточного минимума в регионе, то есть может быть разного размера. Данный порядок распространяется также и на самозанятых новосибирцев.

— Что касается пенсий: для многих предпринимателей и самозанятых это вопрос уже недалекого будущего. Есть ли особенности формирования пенсионных прав у представителей данных категорий?

— В нашей стране действует система пенсионного страхования. Для индивидуальных предпринимателей пенсионное страхование является обязательным — они уплачивают фиксированный платеж, а вот в отношении самозанятых граждан действует льготный налоговый режим на профессиональный доход. Он не предполагает обязательной уплаты страховых взносов для формирования будущей пенсии. Поэтому самозанятые новосибирцы могут формировать свою будущую пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Добровольная уплата страховых взносов позволит учесть периоды деятельности в статусе самозанятого в страховой стаж и накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты — ИПК, необходимые для формирования страховой пенсии.

Для включения одного года в страховой стаж и формирования пенсионных коэффициентов нужно уплатить минимальный размер взноса. В текущем году он составляет 59 241,6 рубля. Максимальный размер добровольного взноса — 473 932,80 рубля, что позволит получить 7,8 ПК за год. Платеж можно направлять по частям в течение года или уплатить всей суммой сразу. Взносы перечисляются через банк с помощью мобильного приложения «Мой налог» или электронного сервиса на сайте СФР. Взносы учитываются автоматически, поэтому документы, подтверждающие платежи, представлять не нужно.

— Каков размер платежа в текущем году для индивидуальных предпринимателей?

— Если величина дохода предпринимателя за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются в текущем году в размере 53 658 рублей. Если доход выше указанной суммы, то дополнительно уплачивается 1% с суммы превышения.

Фиксированный платеж должен быть уплачен не позднее 31 декабря, 1% дохода, превышающего 300 тысяч рублей, ― до 1 июля следующего года. Обращу внимание, что и индивидуальные предприниматели, и плательщики из числа самозанятых могут влиять на размер формируемых за год пенсионных коэффициентов, уплачивая суммы выше, чем минимальный плате