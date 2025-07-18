Холодный фронт с дождями накроет Новосибирск в предстоящие выходные

Жаркий июнь сменился в Новосибирской области прохладным и богатым на аномальные природные явления июль. Грозы и град проверяют на прочность сибирскую инфраструктуру, горожане получают травмы от разгула стихии, а синоптики сообщают о сильном похолодании, которое продолжится в регионе почти неделю.

О затяжном понижении температуры сибиряков предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, в выходные, 19 и 20 июля, холодный воздух доберется до юго-запада Сибири. Среднесуточная температура в Новосибирской, как и в Омской, Томской и Кемеровской областях всю предстоящую неделю будет на 4-5 градусов ниже нормы.

Уже ночью 18 июля, после мощного ливня и града, на территории области были установлен температурные аномалии. Местами столбик термометра опускался до + 8 градусов, хотя в самом Новосибирске температура воздуха держалась на уровне +17 градусов. При этом днем в пятницу, 18 июля, новосибирцев ждет преимущественно ясная погода и вполне комфортные +25 градусов.

В субботу, 19 июля, столбики термометров у новосибирцев не поднимутся выше +20 градусов. При этом весь день будет пасмурно, а утром и днем в городе опять прольются дожди. Сильных порывов ветра пока не ожидается. Как обещают синоптики его скорость составит 2-7 м/с., а направление — юго-восточное, восточное и северное.

В воскресенье, 20 июля, погода сильно не измениться. В городе установится пасмурная дождливая погода, ночью осадки усилятся. Воскресное утро будет прохладным, всего +11 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью остынет до +10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 2-4 м/с.

В начале следующей рабочей недели похолодание продолжится, а пик его придется на вторник, 22 июля, когда дневная температура опустится до +16 градусов, а ночная до + 8 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что ливень и ураган, обрушившиеся на город вечером 17 июля, привели к затопленным улицам и дворам, падению деревьев, а также проблемам с электроснабжением. За помощью в единую дежурную диспетчерскую службу (МКУ «ЕДДС») обратились 15 человек.