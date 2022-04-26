Жители многоквартирных домов Новосибирска переплатили за капремонт 63 млн рублей

Прокуратура Новосибирска провела проверку исполнения региональным фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований жилищного законодательства при начислении взносов на капитальный ремонт собственникам помещений, расположенных в 9 жилых домах, расположенных по улицам Стартовая (1), Военная (16), Добролюбова (162/1), Ядринцевская (18), Д.Ковальчук (238), Д.Шамшурина (1), Шевченко (11), Костычева (74/1) и Мичурина (24).

— Установлено, что эти дома построены и введены в эксплуатацию в разное время посекционно. Согласно жилищному законодательству обязанность уплачивать взносы на капитальный ремонт в таком случае возникает у гражданина по истечении 5 лет после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и его включения в региональную программу капитального ремонта, — сообщает прокуратура.

Несмотря на это, региональный фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, незаконно начислял всем собственникам квартир в достроенных жилых домах взносы на их капитальный ремонт с учетом истечения 5-летнего срока после ввода в эксплуатацию первых блок-секций.

В связи с этим прокуратура внесла исполнительному директору фонда представление, по результатам рассмотрения которого был произведен перерасчет начисленной платы на сумму свыше 63 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в 10 раз вырастут штрафы за безбилетный проезд, а муниципалитетам региона разрешат самим устанавливать плату за билеты в общественном транспорте.