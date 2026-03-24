Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

В Новосибирске уже через неделю будет демонтирована неоновая вывеска «При запахе газа в квартире звонить 04», установленная на доме № 7 по улице Блюхера. В доме будут проводить капитальный ремонт крыши. 23 марта предприниматель Любим Любаев, который по собственной инициативе восстанавливает в городе старые неоновые вывески, встретился со строителями.

О ремонте крыши и планах по демонтажу самой большой новосибирской неоновой вывески стало известно в конце прошлой недели. Городские СМИ поторопились сообщить, что бизнесмен, восстановивший вывески «Косметический кабинет» и «Весна», возьмется за сохранение и неона с улицы Блюхера. Он же подчеркивает, что ему будет жаль, если эта старая вывеска исчезнет, и он хотел бы ее сохранить. Но пока нет таких решений.

— Как бы жалко не было, но ни сил, ни средств, ни желания вот прямо сейчас заниматься вывеской «При запахе газа в квартире…» не было. Когда-нибудь, конечно, бы я ее отреставрировал. Но так как стало известно о ремонте крыши, пришлось срочно связываться со строителями, со старшей по дому, выяснять детали. Они действительно хотят вывеску демонтировать, потому что конструкция хлипкая. Она находится на старых стропилах и может упасть. Это очень опасно. Строители, работающие по заказу Фонда модернизации ЖКХ, меняют стропильную систему, полностью крышу перекрывают. То есть вывеску в любом случае снимать. И понятно, что им нет никакого резона возвращать ее после ремонта. Старший по дому и сказал, что, мол, давайте утилизировать, сдавать на металлолом. Я встретился со строителями. Они хорошие ребята, ответственные, все прекрасно понимают и идею когда-нибудь восстановить вывеску называют хорошей. Они сами ничего сделать для этого не могут: у них ремонт крыши, — рассказал Infopro54 директор рекламно-производственной компании «Визуальность» Любим Любаев.

Любое вмешательство, связанное с креплением вывески, потребует дополнительных отверстий. Строители готовы помочь с демонтажем, но закладные для новой конструкции делать не собираются. Для сохранения вывески необходимо согласование с фондом модернизации ЖКХ. По словам Любаева, сначала нужно заказать проектную документацию с расчетом нагрузок и узлов крепления. С этим проектом нужно будет обратиться в Фонд. Если согласование будет получено, то пока строители работают над крышей, можно будет установить закладные под новую конструкцию. То есть действовать нужно достаточно быстро, и каждый шаг стоит денег. Как и сама реставрация неоновой вывески.

— Конструкцию снять — это не так сложно. А речь идет о том, чтобы узлы крепления сделать под новую вывеску. Потом нужно вводить новую раму, потому что старая рама точно не подойдет. И параллельно восстанавливать все трубки, красить конструкцию и так далее. То есть достаточно сложный процесс согласования, сложный технический проект. И все требует финансов. Не могу я это делать за свои деньги. У меня же нет неиссякаемых ресурсов. Из ближайших шагов, которые в моих силах, — на вышке подняться на крышу и всю конструкцию измерить. Есть знакомые, которые с техникой помогут. А дальше уже будет видно. Если идею кто-то поддержит, может быть, что-то и получится, — говорит Любим Любаев.

Строители сказали, что планируют убрать вывеску с крыши в течение недели. В ближайшие дни в Новосибирске планируют объявить сбор на финансирование работ по сохранению вывески «При запахе газа в квартире звонить 04». По ориентировочным оценкам, на это потребуется около 1 миллиона рублей.

