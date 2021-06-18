МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

Цифровыми уже стали остановки транспорта: «Даргомыжского», «Жилмассив Березовое», «Сергиево-Казанский храм» (Краснообск), «Сибирский Кадетский корпус» и «Склады» на Ключ-Камышенском плато. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию остановка «Магазин Уют» — павильон с голосовым помощником, информационным интерактивным табло и камерами высокого разрешения «выйдет в эфир» на улице Дуси Ковальчук в течение месяца.

С помощью удобного интерактивного табло с речевым интерфейсом можно вызвать скорую или полицию, построить маршрут до выбранного пассажиром адреса, отобразить движения общественного транспорта и даже подать обращение в приемную мэрии. Бесперебойную работу интерактивного табло обеспечивает технология 5G-ready.

Четыре камеры высокого разрешения, установленные по периметру для круглосуточного видеонаблюдения, могут распознавать активность и лица на расстоянии 25 метров, что позволит диспетчеру отслеживать ситуацию внутри и вокруг павильона и принимать решение по вызову конкретных служб. Есть и привычная тревожная кнопка, сигнал с которой будет уходить в центр 112. Павильон остановки комфортно освещается светодиодами в темное время суток, в холодный сезон включается инфракрасный обогрев.

— До 2022 года МТС и ГК «Интекко» планируют запустить второй этап проекта и установить следующий пул цифровых остановок в разных районах города, — отметил директор филиала компании МТС в новосибирской области Александр Соловенчук.

На цифровой остановке пассажиры будут видеть всю информацию о прибывающих на остановку рейсах — номера автобусов, троллейбусов и маршруток, время их прибытия.