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«Государство может ввести процедуру принудительного лицензирования при дефиците оригинальных лекарственных препаратов»

Владимир Гречкин, исполнительный директор новосибирской фармкомпании Renewal («ПФК Обновление»):
  • 15/03/2022, 17:04

«Государство может ввести процедуру принудительного лицензирования при дефиците оригинальных лекарственных препаратов»— Для производства одного лекарственного препарата требуется порой до 20 веществ (активных и вспомогательных). Соответственно, в случае Renewal, когда линейка насчитывает более 300 номенклатурных единиц готовой продукции, набор приобретаемых предприятием компонентов составляет тысячи. Что-то производится в России, что-то импортируется. Конечно, потенциально могут возникнуть перебои с поставками сырья. Связано это с уже произошедшими нарушениями логистических связей, а также возможными санкционными действиями (запрет на ввоз в Россию продукции отдельным компаниям). Мы на сегодня обладаем существенными запасами сырья для диверсификации таких рисков. Кроме того, за историю существования компании наработаны крепкие партнерские связи с рядом поставщиков из дружественных стран,  посредством которых можем получать необходимые нам субстанции.

Что касается темы национализации … До сих пор нам не известны случаи национализации активов иностранных фармацевтических компаний на территории РФ.

В случае возникновения рисков дефицита оригинальных лекарственных препаратов государством может быть введена процедура принудительного лицензирования для снятия социальных рисков. Тогда отечественные компании будут в силах обеспечить россиян большинством лекарств.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : фарминдустрия производство лекарственные препараты власть


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