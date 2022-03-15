«Государство может ввести процедуру принудительного лицензирования при дефиците оригинальных лекарственных препаратов»

— Для производства одного лекарственного препарата требуется порой до 20 веществ (активных и вспомогательных). Соответственно, в случае Renewal, когда линейка насчитывает более 300 номенклатурных единиц готовой продукции, набор приобретаемых предприятием компонентов составляет тысячи. Что-то производится в России, что-то импортируется. Конечно, потенциально могут возникнуть перебои с поставками сырья. Связано это с уже произошедшими нарушениями логистических связей, а также возможными санкционными действиями (запрет на ввоз в Россию продукции отдельным компаниям). Мы на сегодня обладаем существенными запасами сырья для диверсификации таких рисков. Кроме того, за историю существования компании наработаны крепкие партнерские связи с рядом поставщиков из дружественных стран, посредством которых можем получать необходимые нам субстанции.

Что касается темы национализации … До сих пор нам не известны случаи национализации активов иностранных фармацевтических компаний на территории РФ.

В случае возникновения рисков дефицита оригинальных лекарственных препаратов государством может быть введена процедура принудительного лицензирования для снятия социальных рисков. Тогда отечественные компании будут в силах обеспечить россиян большинством лекарств.