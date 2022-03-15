Евросоюз ввел новые санкции против России

По сообщению ТАСС, новые ограничительные меры включают в себя:

Расширение черного списка, в который попали бизнесмены, журналисты и компании России. Речь идет о «ключевых олигархах, лоббистах и пропагандистах, продвигающих кремлевское изложение ситуации на Украине, а также ключевых компаниях в авиационной, военной, судостроительной и машиностроительной отраслях».

Ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора.

Запрет экспорта в Россию предметов роскоши. Под предметами роскоши, как ранее поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подразумеваются, в частности, дорогие машины и ювелирные изделия.

Ограничения на импорт продукции из стали и железа.

Запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ. Такая мера распространяется на «все операции с определенными государственными предприятиями, предоставление любых услуг по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам, связанным с деятельностью по оценке кредитоспособности, любому российскому физическому или юридическому лицу».

Также Евросоюз и другие члены Всемирной торговой организации договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.