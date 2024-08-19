Собака на привязи загрызла 6-летнюю девочку в Кузбассе

Шестилетнего ребенка загрызла собака в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как сообщает следствие, девочка гуляла без взрослых по улице Грибной в посёлке Краснобродский. Когда она зашла к соседям, на неё напала собака, находившаяся на привязи.
– Собака причинила пострадавшей раны, от которых смерть ребенка наступила на месте происшествия, – отмечает СК по Кемеровской области.
Сейчас следователь СК России осматривает место происшествия и назначает необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что проводится проверка нападения собаки на 6-летнего мальчика в Новосибирске.
Источник фото: СК по Кемеровской области
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