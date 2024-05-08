Отопительный сезон подходит к завершению в Новосибирске

Как сообщает мэр города Максим Кудрявцев, 13 мая завершится отопительный сезон в Новосибирске.

— ТЭЦ Новосибирска отпускают теплоноситель до минимально возможной температуры – 75 градусов, — говорится в сообщении СГК.

Отмечается, что некоторые управляющие компании и ТСЖ уже минимизировали потребление тепловой энергии на 30–50%.

В пресс-службе компании также напомнили о том, что если собственники примут решение о полном прекращении отопления, то УК или ТСЖ должны будут подать соответствующие заявления в НТСК. После этого дома будут отключены от системы отопления.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры и льготники смогут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии.