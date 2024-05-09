Все парки и скверы Новосибирска обработали от клещей

В Новосибирске все парки и скверы обработали от клещей. Травля кровососов в зеленых пространствах проходила с 22 апреля по 6 мая.
— Через две недели специалисты проконтролируют эффективность проведенных работ, — рассказали в мэрии города.
По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю апреля в больницу обрались 262 человека, которые пострадали от укусов клещей. А всего с начала сезона их количество уже приблизилось к 350.
Излюбленными районами города для кровососов стали Заельцовский, Ленинский, Советский и Октябрьский.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области наступил сезон активности опасных клещей. Наиболее распространенными из них считаются иксодовые клещи — они паразитируют на людях и переносят целый ряд инфекций. Это и клещевой энцефалит с боррелиозом, которые у всех на слуху, и более редкие патологии — эрлихиоз, бабезиоз и анаплазмоз, которые также могут вызывать опасные неврологические симптомы.
Источник фото: Infopro54/автор — Оксана Мочалова.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru