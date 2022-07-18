Гранты на развитие получат 22 новосибирских проекта внутреннего туризма

Правительство региона одобрило предоставление грантов до 3 миллионов рублей для предпринимателей на развитие туризма в Новосибирской области. Господдержка будет направлена на реализацию 22 проектов, сообщила пресс-служба правительства. Всего на конкурсный отбор было подано более 100 проектов. Общая сумма господдержки составит 60 миллионов рублей. Гранты в форме субсидий будут предоставлены на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов туризма, создание и обустройство гостиничных и туристско-рекреационных комплексов, приобретение автотранспортных средств, туристского, гостиничного оборудования, разработку аудиогидов.

К примеру, господдержка выделена на артобъекты в Тогучинском районе, глэмпинги в Ордынском и пляжно-прогулочную зону в Карасукском районах. В Барабинском районе на территории центра отдыха «Бухта Лазурная» будет возведен детский игровой комплекс. В Искитимском районе будут куплены скандинавские домики, мебель и оборудование, обустроены территории в рамках реализации проекта «Побег из города». А на территории Маслянинского района — созданы водные туристические маршруты и приобретены палатки, лодочный мотор и снегоход. Господдержку получат и другие проекты в Новосибирском районе, городах Новосибирске и Бердске. Кроме того, благодаря средствам гранта новосибирский туроператор разработает аудиогид и систему самостоятельного бронирования экскурсий по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что загрузка туристской инфраструктуры на Алтае близка к предельной.