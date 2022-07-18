Гранты на развитие получат 22 новосибирских проекта внутреннего туризма

Правительство региона одобрило предоставление грантов до 3 миллионов рублей для предпринимателей на развитие туризма в Новосибирской области. Господдержка будет направлена на реализацию 22 проектов, сообщила пресс-служба правительства. Всего на конкурсный отбор было подано более 100 проектов. Общая сумма господдержки составит 60 миллионов рублей. Гранты в форме субсидий будут предоставлены на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов туризма, создание и обустройство гостиничных и туристско-рекреационных комплексов, приобретение автотранспортных средств, туристского, гостиничного оборудования, разработку аудиогидов.
Ранее редакция сообщала, что загрузка туристской инфраструктуры на Алтае близка к предельной.
Фото с сайта Туристического портала Новосибирской области
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