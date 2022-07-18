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За 4 месяца в Сибири закрылось более 9 тысяч компаний

  • 18/07/2022, 18:13
новости Новосибирска
В Новосибирске — почти 2,3 тысячи.

С марта по июнь 2022 года, когда в отношении российской экономики начали действовать жесточайшие санкции Запада, в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий —  на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. Количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс. — 69,2% относительно числа закрытых.

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В Сибирском федеральном округе за этот период закрылось 9,4 тыс компаний, открылось 5,9 тыс. В Новосибирской области 2,27 тыс, открылось 1,6 тыс. Из регионов Сибири наименьшая доля открытых предприятий относительно ликвидированных бизнесов зарегистрирована в Томской области (38,6%): 800 закрылось, 309 открылось.

—Хотя закрытий с начала весны и оказалось заметно больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, но они не достигли уровня коронакризисного 2020 года, когда за период с марта по июнь было ликвидировано 137,9 тыс. компаний. Экономические санкции и падение спроса, безусловно, повлияют на демографию бизнеса в 2022 году, однако процесс ликвидации бизнеса обычно растянут во времени и не происходит одномоментно, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. — На данный момент большая часть закрытий предприятий связана в первую очередь не со спадом предпринимательской активности, а с чисткой реестра налоговыми органами от фирм-однодневок и недействующего бизнеса. В последние годы ликвидация компаний шла на убыль как раз благодаря проделанной работе по выявлению фиктивных юрлиц.

Только в 13 регионах РФ по итогам четырех санкционных месяцев зафиксирован прирост численности предприятий, в том числе в трех сибирских: Республике Тыва (213,9%), Омской области (128,1%) и Республике Хакасия (107,3%).

 

Ранее редакция сообщала, что уже почти 110 тыс предпринимателей получили в Новосибирске статус самозанятых. 26 тыс из них за первое полугодие 2022 года.

Фото pixabay — pcdazero

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : санкции кризис бизнес


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