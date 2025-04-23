Гражданка Вьетнама стала собственником новосибирской компании

В январе 2025 года в новосибирской компании ООО «Фобо 24» сменились собственники. По данным сервиса Контур Фокус, с начала 2025 года 20% компании принадлежит Туи Нуен Ли Нгуен. В ЕГРЮЛ отмечается, что она является гражданкой Вьетнама. 80% — в собственности самой компании. Ранее этот пакет принадлежал Ольге Ханиной. О причинах появления нового собственника в компании редакции Infopro54 комментарий получить не удалось, так как по указанным в кабинете компании в сервисе Контур Фокус телефонам либо никто не отвечал, либо они не относились к компании.

Участники новосибирского ресторанного рынка в разговоре с корреспондентом Infopro54 сообщили, что не могут вспомнить такого игрока и учреждения общепита, которые он развивает.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Фобо 24» создано в августе 2022 года, расположена в Новосибирске (на улице Королева, 40, корп 34, офис 2\3) уставный капитал 12,5 тысяч рублей. Выручка компании на конец 2023 года составила 111,3 млн (+181%), чистый убыток — 1,3 млн. В карточке компании отмечается, что до августа 2022 года она называлась ООО «Усадьба Милково», среди собственников компании была Ольга Ханина.

Стоит отметить, что в октябре 2023 компания с таким же названием, расположенная по тому же адресу и с тем же учредителем (Ольга Ханина до июня 2022 года владела 50% компании, после июня 2022 они перешли в собственность ООО) была исключена из ЕГРЮЛ по результатам проверки ФНС. В 2020 году прокуратура совместно с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверяли качество продуктов, которые поставлялись в родильный дом №6 и авиационный колледж Покрышкина и у них возникли вопросы к качеству продукции. Поставщиками сметаны и масла в эти учреждения выступали ООО ТД «Милкград», ООО ТД «Фобос» и изготовитель ООО «Усадьба Милково». Как сообщали в ведомстве, поставщики и изготовитель продукции были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей.

В апреле 2025 года Россельхознадзор назвал компанию ООО «Усадьба Милково» в числе тех производителей, у которых в 2024 году была выявлена фальсифицированная продукция.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко сообщил редакции, что последние три года он не слышал о том, что новые иностранные инвесторы проявляют интерес к активам, связанным с производством молочной продукции в Новосибирской области.

— В Новосибирской области есть серьезные производители, где до последнего времени участниками являлись иностранные граждане или компании — «ЭкоНива», PepsiCo, Danon. Сейчас многие из них перешли под юрисдикцию России: Danon сейчас это российская компания H&N, а собственник «ЭкоНивы» перерегистрировал бизнес в РФ. Они являются крупными налогоплательщиками, производят продукцию, качество которой легко проверить. О небольших производителях с уставным капиталом 10 тысяч рублей, а также о качестве их продукции, говорить сложно, — отметил собеседник Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что вьетнамский инвестор построит в Новосибирске завод за 13 млрд рублей.