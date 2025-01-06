Одиннадцать тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Рождество в Новосибирске

В ночь с 6 на 7 января в Новосибирской области православные будут праздновать Рождество. Чтобы этот светлый праздник не был омрачен никакими неприятностями, сотрудники МЧС примут все меры для обеспечения пожарной безопасности во время проведения богослужений.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области сообщили, что безопасность прихожан во время празднования будут обеспечивать инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы, а также пожарные и спасатели. Подразделения МЧС России переведены на усиленный режим работы.
— К оперативному реагированию готовы около 11 тысяч человек и почти 1300 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В нашем регионе 100 храмов и церквей, где будут проходить рождественские богослужения.
Ранее редакция сообщала о том, что рождественских морозов в Новосибирске не будет. Горожан ждет аномально теплая погода.
Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru