На 30% вырос объем экспорта продукции АПК из Новосибирской области

По объемам экспорта продукции АПК по итогам 1 квартала 2024 года Новосибирская область занимает первое место среди регионов Сибири. Объем экспорта на 30% превысил показатели первого квартала 2023 года. В абсолютных цифрах в ведомстве информацию не комментируют. В конце февраля министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что за 1.5 месяца 2024 года на экспорт было вывезено 177 тысяч тонн продукции АПК на сумму в текущих ценах 52 млн долларов США,

В структуре поставок преобладают зерновые и масличные культуры, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В десятку крупнейших импортеров продукции АПК региона входят: Китай, Казахстан, Турция, Киргизия, Монголия, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Вьетнам. На долю этих стран приходится более 90% от общего объема экспорта.

По итогам 2024 года регион планирует экспортировать продукции на 485,5 млн долларов.

Для сравнения, в 2023 году на экспорт из региона было отправлено 1,662 млн тонн сельхозпродукции на 598 млн долларов США. По объему экспорта это на 33% больше, чем в 2022 году. По сумме — на 52 млн долларов меньше, чем в 2022 году. Судя по цифрам, объем эксперта сельхозпродукции из региона растет, а сумма, которую за нее получают аграрии в долларах, сокращается.

По данным Россельхознадзора, в 2023 году номенклатуру экспортируемых сельскохозяйственных культур составили партии пшеницы (527,8 тысяч тонн, 44%), ячменя (218,6 тысяч тонн, 18%), горох (149,5 тысяч тонн, 12,5%), рапс (104,5 тысяч тонн, 9%), лён (100,5 тысяч тонн, 8,5%). Кроме того, регион экспортировал гречиху, овёс, подсолнечник, бобы соевые, рожь, чечевицу и горчицу. На них пришлось около 91 тысячи тонн или 8% экспорта. Экспорт зерна в 2023 году вырос в два раза по сравнению с 2022 годом.

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