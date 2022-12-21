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Гренландия приостановила соглашение о рыболовстве с РФ

  • 21/12/2022, 14:39
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Гренландия приостановила соглашение о рыболовстве с РФ
Причина в снижении запасов некоторых видов рыб.

Власти Гренландии (автономная территория Дании) решили приостановить действие договора о рыболовстве с Россией, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на профильное министерство автономии.

В министерстве рыболовства Гренландии отметили, что ввели в курс дела российскую сторону о том, что «в связи с сокращением запасов некоторых видов рыб обмен квотами на следующий год не представляется возможным».

Напомним, что соглашение РФ и Гренландия заключили еще в 1992 году. Согласно документу, предусмотрен обмен квотами на добычу водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии. Год назад страны договаривались о квотах на вылов палтуса, окуня, трески и пикши.

Ранее редакция сообщала, что Норвегия ужесточила контроль за российскими рыболовецкими судами. Теперь они доставляют рыбу только в три порта: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.

Фото: pixabay.com — Barni1

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Экономика соглашение рыболовство кризис


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