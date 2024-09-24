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Груминг — это не про большую прибыль, а про любовь к животным

  • 24/09/2024, 09:00

Груминг — это не про большую прибыль, а про любовь к животным
По данным «2ГИС», в Новосибирской области работают 175 салонов по уходу за животными.

Как открыть собственный бизнес в груминг-индустрии и с какими трудностями придется столкнуться при работе на этом рынке, Infopro54 рассказали основатели и руководители груминг-салона «Котенок Гав» Александра Олимпиади и Владислав Зверев.

Про старт бизнеса

— Александра, Владислав, давно ли вы на работаете рынке груминга? Как он изменился за это время?

— Наш опыт работы в груминге — восемь лет. С тех пор, как мы открыли свой салон, прошли пять лет. За это время многое изменилось и в нашем бизнесе, и в городе, и в стране. Рынок стал более насыщенным, салоны открываются на каждом углу. Клиенты стали более информированными и требовательными, особенно в плане качества и подхода к животным. Раньше на груминг смотрели просто как на стрижку, а теперь это целый комплекс процедур по уходу.

— Сложно ли сейчас открыть свой бизнес в груминг-индустрии? Что для этого нужно? Какие вложения потребуются?

— Не скажем, что очень сложно. Но, как и любой бизнес, он требует времени, внимания и денег. Основные расходы — это оборудование, материалы, аренда, ремонт помещения, зарплата и обучение для сотрудников, реклама. Начальные вложения могут составить около 700 тысяч рублей. А еще придется зарегистрировать ИП или ООО.

— Какова сегодня средняя стоимость груминг-услуг на новосибирском рынке?

— В Новосибирске цена на комплексные услуги на груминг, такие как «лайт-уход» и «комплекс», варьируется от 1 000 до 8 000 рублей. Средний чек, как показывает CRM в нашем салоне, — 3 000 рублей. Стоимость растет по многим причинам — это и увеличение цен на материалы и аренду, и налоги, которые подняли почти в три раза, и повышение зарплат сотрудникам.

— По какой налоговой системе работает ваша сфера услуг?

— Что касается налогов, то груминг-салоны обычно отчитываются по патентной системе, предусмотренной для ИП. Как мы уже упомянули, налоги постоянно растут, но они вполне посильны. Аренда, обслуживание помещения и оборудования, зарплаты мастерам, закупка материалов коммунальные платежи и рекламные затраты — вот основные статьи расходов.

— Помещение под салон сложно найти? Какие требования к нему предъявляются?

— Найти помещение достаточно сложно, особенно в городах с высокой конкурентностью. Основные требования схожи с обычными салонами красоты. Необходима хорошая вентиляция, желательна отдельная мокрая точка. Важна качественная проводка. Еще нужно учитывать удобство самой локации, ведь клиенты с питомцами приезжают на машине, а значит, должна быть парковка. Ну и звукоизоляция хорошая нужна, чтобы соседям не мешать.

Про доход

— Индустрия груминга всегда считалась достаточно денежной, а значит, привлекательной для ведения бизнеса. Насколько жесткой является сегодня конкуренция на вашем рынке в Новосибирске? Например, по данным «2ГИС», в Новосибирске сегодня работают 175 груминг-салонов.

— Груминг, в отличие от других сегментов зообизнеса, не настолько прибыльный, как может показаться на первый взгляд. Высокий уровень конкуренции сдерживает рост цен. Конечно, некоторые салоны закрываются, не выдерживая такой конкурентной борьбы, но большинство все же остаются на рынке.

Так что груминг — это не про большую прибыль, а про заботу и искреннее желание помогать питомцам и их владельцам. Чтобы оставаться востребованным, важны качественный сервис, внимание к деталям и понимание потребностей клиентов. И самое главное — нужна индивидуальность. Например, восстановление проблемной шерсти с уклоном в косметологию, породные стрижки и т.д., то есть необходимо определенное позиционирование — не стоит делать все подряд.

— Вы говорите, что рынок груминга в Новосибирске высококонкурентен, а как меняется отношение владельцев животных к уходу за питомцами? Инфляция, падение уровня доходов не заставляют людей экономить на своих любимцах?

— Безусловно, экономическая ситуация оказывает влияние на спрос на наши услуги. Однако большинство владельцев питомцев все же не готовы экономить на профессиональном уходе. Можно сказать, что в периоды такой турбулентности они становятся более разборчивыми, ищут салоны с хорошими отзывами и высоким уровнем профессионализма. Для бизнеса это означает постоянное изучение новых трендов и расширение спектра услуг.

— Каких изменений на рынке груминга вы ожидаете?

— В первую очередь ждем изменений в регулировании стандартов качества услуг и внедрения более доступных образовательных программ для начинающих мастеров. Это поможет повысить профессионализм в сфере. Еще хотелось бы донести до начинающих мастеров свое видение работы с питомцами, склонными к сильному стрессу.

Про болевые точки

— Есть ли на вашем рынке профессиональные объединения, где вы обсуждаете боли рынка? В чем они заключаются?

— Как у грумеров, так и у предпринимателей есть и профессиональные объединения, и форумы, и чаты. Мы состоим в клубе предпринимателей, где общаемся и делимся опытом с грумерами со всех уголков нашей страны.

— Недавно на пресс-конференции представители Россельхознадзора говорили о росте интереса к ветеринарии, в том числе в части работы с домашними питомцами. Как у вас обстоит ситуация с привлечением кадров?

— В груминге есть трудности с кадрами. Мастеров «с бумажкой» много, а вот действительно хорошие специалисты сегодня на вес золота. Мы ищем тех, кто искренне любит животных и хочет развиваться. А таких мало. Как показывает практика, проще обучить человека с нуля, чем переучивать других мастеров. Те же, кто просто хочет заработать, отсеиваются уже на уровне собеседования или стажировки. Если человек не любит животных, то это видно сразу.

— С какими сложностями приходится сталкиваться в рабочих процессах?

— Сложнее всего найти и удержать квалифицированных специалистов, которые готовы разделять культуру компании. Обучать кадры с нуля тоже непросто, ведь это требует большого количества времени и ресурсов. Важно правильно управлять ожиданиями клиентов, донести до них мысль, что качественный результат требует времени. Тем более если это восстановление шерсти, процесс, который занимает не один месяц. Еще нюанс — это питомцы, которые склонны к сильному стрессу. Работа с ними — более сложный процесс.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова похвалила салоны для собак в городе.

Автор фото: Владислав Зверев.

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : груминг бизнес-практики


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