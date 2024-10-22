Группа мигрантов сбывала суррогатный алкоголь в Новосибирской области

В ходе совместной операции УФСБ по Новосибирской области и Росалкогольгакконтроля был задержан участник этнической преступной группировки, который занимался незаконным сбытом алкоголя на территории региона.

— Сотрудники УФСБ и Росалкогольтабакконтроля выявили подпольный склад, в котором хранилась суррогатная спиртосодержащая продукция под видом известных брендов водки, виски, вина и пива. Из незаконного оборота изъято свыше 7 тысяч бутылок суррогата и более 1 тысячи пачек контрафактных сигарет, — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Новосибирской области.

Продукция, изъятая в ходе проверки, направлена на экспертизу.

Планируется возбуждение уголовного дела в отношении лица, занимавшегося организацией незаконного оборота алкогольной продукции.

Сейчас правоохранители устанавливают круг участников группы и другие эпизоды их деятельности.

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